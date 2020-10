SVP: „Wichtiger Ansprechpartner, wenn es um die Südtiroler Interessen geht“

Bozen – Heute empfingen SVP-Obmann Philipp Achammer und Landessekretär Stefan Premstaller den Österreichischen Botschafter, Jan Kickert sowie den Österreichischen Generalkonsul Clemens Mantl in der Bozner SVP-Zentrale. Anlass war hierbei der Antrittsbesuch des Österreichischen Botschafters in Südtirol. In einem zwischenmenschlich sehr herzlichen und kollegialen Gespräch tauschte man sich über aktuelle politische Themen, Vorhaben und Herausforderungen aus.

Aufgrund der Österreichischen Schutzfunktion pflegt Südtirol eine besondere Beziehung zu Österreich und zu dessen diplomatischen Vertretung in Italien. „Seit 1. Juli 2020 ist Jan Kickert Österreichischer Botschafter in Rom. Es freut und ehrt uns, ihn in Südtirol zu Gast zu haben, um ihm auf diesem Wege den aktuellsten Stand zur Situation in Südtirol darzulegen“, so Parteiobmann Philipp Achammer.

Auch Landessekretär Stefan Premstaller streicht die gute Zusammenarbeit und die Offenheit der Österreichischen Delegation während des Gespräches hervor. „Mit Jan Kickert hat die Südtiroler Volkspartei sicherlich einen wichtigen Ansprechpartner, wenn es um die Vertretung der Interessen der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler geht“.