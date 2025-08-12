Aktuelle Seite: Home > Politik > Syrer darf laut EGMR vorerst nicht abgeschoben werden
Das Innenministerium muss mit einer Abschiebung nach Syrien warten

Syrer darf laut EGMR vorerst nicht abgeschoben werden

Dienstag, 12. August 2025 | 11:18 Uhr
Das Innenministerium muss mit einer Abschiebung nach Syrien warten
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in einem weiteren Fall eine geplante Abschiebung nach Syrien vorübergehend gestoppt. Das bestätigte das Innenministerium auf APA-Anfrage. Das Ressort sah die Entwicklung in einer schriftlichen Stellungnahme gelassen. Es handle sich bei der Maßnahme – wie bereits in einem Fall zuvor – um eine sogenannte “Interims Measure”. Dies sei “keine Überraschung” und “absolut nichts Ungewöhnliches”.

Vielmehr entspreche das Vorgehen dem üblichen Ablauf, betonte das Innenministerium: “Es werden weiterhin alle Vorbereitungen für die Durchführung dieser und weiterer Abschiebungen nach Syrien getroffen.” Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nehme die Einstweilige Anordnung des EGMR zur Kenntnis, hieß es zudem.

Es handle sich bei der Anordnung um eine bis zum 8. September 2025 befristete Maßnahme, merkte das Ministerium an. Bis zu diesem Zeitpunkt werde der EGMR den Fall eingehend prüfen und das BFA eine ausführliche Stellungnahme abgeben. Diese wird vom EGMR auch eingefordert, um den Sachverhalt prüfen zu können. Es handle sich beim Betroffenen um einen mehrfach vorbestraften und verurteilten Straftäter, so das Ministerium.

Erleichterung bei NGOs

Mit Erleichterung aufgrund der Entwicklung reagierten Flüchtlings-NGOs. Syrien sei weiterhin ein Land im Kriegszustand und könne die Einhaltung der grundlegendsten Menschenrechte nicht gewährleisten, betonte die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung in einer Aussendung. Einstweilige Anordnungen des EGMR ergingen nur in absoluten Ausnahmefällen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
78
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
76
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
50
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
45
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
40
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 