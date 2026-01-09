Aktuelle Seite: Home > Politik > Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus
Zuletzt immer wieder Kämpfe in Aleppo

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Freitag, 09. Januar 2026 | 02:46 Uhr
Zuletzt immer wieder Kämpfe in Aleppo
APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit mindestens 21 Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

Den abziehenden Kämpfern sei es gestattet, “persönliche leichte Waffen” mitzuführen. Die syrische Armee werde den Rückzug begleiten und für einen sicheren Transport in die nordöstlichen Regionen des Landes sorgen, hieß es weiter. Von kurdischer Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die Ankündigung.

Am Dienstag waren in Aleppo erneut Kämpfe zwischen den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und Regierungstruppen ausgebrochen. Hintergrund ist der Streit über eine geplante Eingliederung der kurdischen Institutionen und auch der kurdischen Kämpfer in die staatliche Ordnung.

Ein Abkommen dazu wurde bisher nicht umgesetzt. Unter Beschuss stehen vor allem die kurdischen Stadtviertel Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, Zivilisten anzugreifen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
40
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
31
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
28
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 