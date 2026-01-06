Aktuelle Seite: Home > Politik > Tausende Venezolaner demonstrieren für Freilassung Maduros
Bei der Kundgebung trat Maduros Sohn auf

Tausende Venezolaner demonstrieren für Freilassung Maduros

Dienstag, 06. Januar 2026 | 00:07 Uhr
Bei der Kundgebung trat Maduros Sohn auf
APA/APA/AFP/JUAN BARRETO
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Zwei Tage nach der Entmachtung und Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA haben tausende Anhänger des links-autoritären Staatschefs dessen Freilassung gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Montag während der Vereidigung von Interimspräsidentin Delcy Rodríguez vor dem Parlament in der Hauptstadt Caracas, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zu der Kundgebung hatte die Regierung aufgerufen.

Maduros Sohn, der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra, hielt eine Rede vor den Demonstranten. Er stehe mit seinem in New York inhaftierten Vater über einen “indirekten” Kommunikationskanal in Kontakt, sagte er. Mehr könne er nicht dazu sagen.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag einen groß angelegten Militärangriff gegen Venezuela ausgeführt und Maduro und dessen Frau Cilia Flores gefangen genommen. Dem langjährigen Staatschef ist in den USA unter anderem wegen “Drogenterrorismus” angeklagt. Bei einem ersten Gerichtstermin am Montag in New York plädierten Maduro und Flores auf nicht schuldig.

“Total Zugriff” auf Öl

Die US-Regierung erklärte sich grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der langjährigen Maduro-Vertrauten Rodríguez bereit. US-Präsident Donald Trump drohte ihr aber zugleich massiv für den Fall, dass sie “nicht das Richtige tut”. Er verlangte von Rodríguez “totalen Zugang”, unter anderem zum Erdöl des Landes.

Am späten Sonntagabend zeigte Rodríguez erstmals die Bereitschaft zur Kooperation mit Washington. Nach ihrer ersten Kabinettssitzung rief sie die USA auf, “gemeinsam an einem Programm für die Zusammenarbeit zu arbeiten”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
115
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
67
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
54
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
47
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 