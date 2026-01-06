Tausende Venezolaner demonstrieren für Freilassung Maduros

Von: APA/AFP

Zwei Tage nach der Entmachtung und Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA haben tausende Anhänger des links-autoritären Staatschefs dessen Freilassung gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Montag während der Vereidigung von Interimspräsidentin Delcy Rodríguez vor dem Parlament in der Hauptstadt Caracas, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zu der Kundgebung hatte die Regierung aufgerufen.

Maduros Sohn, der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra, hielt eine Rede vor den Demonstranten. Er stehe mit seinem in New York inhaftierten Vater über einen “indirekten” Kommunikationskanal in Kontakt, sagte er. Mehr könne er nicht dazu sagen.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag einen groß angelegten Militärangriff gegen Venezuela ausgeführt und Maduro und dessen Frau Cilia Flores gefangen genommen. Dem langjährigen Staatschef ist in den USA unter anderem wegen “Drogenterrorismus” angeklagt. Bei einem ersten Gerichtstermin am Montag in New York plädierten Maduro und Flores auf nicht schuldig.

“Total Zugriff” auf Öl

Die US-Regierung erklärte sich grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der langjährigen Maduro-Vertrauten Rodríguez bereit. US-Präsident Donald Trump drohte ihr aber zugleich massiv für den Fall, dass sie “nicht das Richtige tut”. Er verlangte von Rodríguez “totalen Zugang”, unter anderem zum Erdöl des Landes.

Am späten Sonntagabend zeigte Rodríguez erstmals die Bereitschaft zur Kooperation mit Washington. Nach ihrer ersten Kabinettssitzung rief sie die USA auf, “gemeinsam an einem Programm für die Zusammenarbeit zu arbeiten”.