Aktuelle Seite: Home > Politik > Team K: “Digital im Spital -sündteuer und chronisch krank”
Wird hier Steuergeld in den Sand gesetzt?

Team K: “Digital im Spital -sündteuer und chronisch krank”

Mittwoch, 26. November 2025 | 11:22 Uhr
Eine KI könnte den Prüfern viel Arbeit ersparen
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Digitalisierung im Südtiroler Sanitätsbereich kommt aus den Kinderkrankheiten nicht heraus. Diesmal betrifft es das klinische OP-Informationssystem Digistat®, zu dem Landtagsabgeordneter Franz Ploner im Landtag Gesundheitslandesrat Hubert Messner um Erläuterung einiger wichtiger Details ersuchte.

„Das klinische OP-Informationssystem Digistat kaufte der Südtiroler Sanitätsbetrieb um viel Geld bei der Firma Ascon, einem international tätigen Unternehmen ein. Das System sollte zur Digitalisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen in den Operationssälen, zur chirurgischen OP- Planung, Verwaltung von OP-Listen, Dokumentation von Eingriffen dienen und die Auslastung der OP-Säle im Gesundheitsbetrieb erleichtern. Erstrebenswerte Nebeneffekte sollten Effizienzsteigerung und ein besseres Management von Ausfallzeiten in den OP-Sälen sein. Ein Pferdefuß an diesem technischen Highlight zum stolzen Einkaufspreis von sage und schreibe dreieinhalb Millionen Euro ist wieder einmal die Sprache. Die Maske des Informationssystems und die hinterlegten Dokumente sind nämlich in italienischer Sprache gehalten. Dies gilt laut Auskunft des Landesrates auch für die OP-Dokumente und die Anästhesieprotokolle. Im Klartext bedeutet dies den Zukauf einer deutschen Version und damit neuer zusätzlicher Spesen. Fragt sich nur, ob keine zweisprachigen Programme auf dem Markt sind, oder ob der Einkäufer im Sanitätsbetrieb wieder einmal nur Freude am technischen Wunderwerk hatte, ohne an die Menschen zu denken, die darauf arbeiten“, fragt Franz Ploner.

„Dass laut Landesrat Messner zusätzlich 100.000 Euro an Servicespesen zugunsten der Firma Ascon anfallen und das Informationssystem derzeit noch nicht einmal in allen Südtiroler Krankenhäusern zum Einsatz kommt, sondern dass dieser Schritt laut Landesrat für 2026 angedacht ist, zeugt wieder einmal vom Flickwerk in Sachen Digitalisierung im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Leider ist es mit dem Ankauf sündteurer Programme zum Experimentierpreis – dazu noch einsprachig italienisch im 21. Jahrhundert nicht getan. Das sollten Politik und Management im Sanitätsbetrieb endlich auch verstehen“, stellt Franz Ploner vom Team K ungeschminkt fest.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
28
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
27
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 