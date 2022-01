Team K: Nein zur Schottergrube im Brixner Talkessel

Brixen – Für die Fraktion Sarns ist die Konzession für eine Schottergrube beantragt worden, welche in unmittelbarer Nähe zur Stadt Brixen ausgehoben werden soll. Sowohl die Gemeinderäte des Team K in Brixen als auch die Landtagsabgeordneten des Team K sprechen sich mit aller Deutlichkeit gegen die beantragte Konzession für eine derartige Schottergrube aus. Der Landtagsabgeordnete Dr. Franz Ploner hat diesbezüglich einen Beschlussantrag eingereicht, um im Landtag über die Konzessionsvergabe zu diskutieren und die Landesregierung zu einer Ablehnung des Vorhabens zu verpflichten. Die Thematik wird nun in der kommenden Woche im Landtag behandelt.

“Die Ausweisung einer Schottergrube in der landwirtschaftlich geprägten Fraktion Sarns würde eine Reihe von negativen Folgen mit sich bringen: Die lokale Bevölkerung würde durch Lkw-Verkehr, Feinstaub, Luftverschmutzung und Lärmbelästigung unverhältnismäßig belastet. Wir sprechen hier von einer Gesamtfläche von 15.000 Quadratmeter und einem Volumen von 155.000 Kubikmeter”, befürchtet Dr. Franz Ploner vom Team K.

Der Landtagsabgeordnete hat aus diesem Grund gemeinsam mit allen anderen Abgeordneten des Team K einen Beschlussantrag eingereicht, um dieses kurzsichtige und umweltfeindliche Projekt zu verhindern. Die Landesregierung soll verpflichtet werden, keine Konzession für eine Schottergrube in Sarns auszustellen. Die Nähe zur Stadt, die von Landwirtschaft und Tourismus abhängige Lokalbevölkerung und die Bedeutung dieses Gebietes für die gesamte Gemeinde sprechen eindeutig gegen eine Konzession in dieser Zone.

“Die Staubentwicklung und der tägliche Lkw-Verkehr würde unter anderem auch die beliebte Naherholungszone Sarns zerstören. Eine derartige Belastung der Bevölkerung der landwirtschaftlich geprägten Brixner Fraktion Sarns steht in keinem Verhältnis zum Nutzen eines solchen Projekts und muss deshalb unbedingt verhindert werden”, ist Sabine Mahlknecht, Fraktionssprecherin des Team K in Brixen, überzeugt.