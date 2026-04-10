Aktuelle Seite: Home > Politik > Teheran fordert vor Verhandlungsbeginn Libanon-Waffenruhe
Präsidentensitz in Islamabad für die Gespräche besonders abgesichert

Teheran fordert vor Verhandlungsbeginn Libanon-Waffenruhe

Freitag, 10. April 2026 | 19:23 Uhr
Präsidentensitz in Islamabad für die Gespräche besonders abgesichert
APA/APA/AFP/AAMIR QURESHI
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Vor den Friedensgesprächen zwischen dem Iran und den USA hat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf Bedingungen für den Start der Verhandlungen gestellt. “Zwei der Maßnahmen, auf die sich die Parteien geeinigt haben, müssen noch umgesetzt werden: ein Waffenstillstand im Libanon und die Freigabe der iranischen Vermögenswerte, noch vor Beginn der Verhandlungen”, schrieb Ghalibaf am Freitag auf X. Die Friedensgespräche finden am Samstag in Pakistan statt.

Zu dem Treffen wird auch US-Vizepräsident JD Vance in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erwartet. “Diese beiden Fragen müssen geklärt werden, noch bevor die Gespräche beginnen”, fügte Ghalibaf an. Der Parlamentspräsident äußerte sich kurz, nachdem Vance in den USA abgeflogen war. Zuvor hatte der Republikaner die iranische Seite davor gewarnt, “Spielchen zu spielen”. Ghalibaf und der iranische Außenminister Abbas Araqchi sollen voraussichtlich die iranische Delegation bei den Gesprächen anführen.

Die pakistanische Regierung hatte bei der Verkündung der von ihr vermittelten Waffenruhe zwischen Washington und Teheran erklärt, diese erstrecke sich auch auf den Libanon. US-Vizepräsident Vance wies dies hingegen zurück. Die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte war bisher nicht als Voraussetzung für den Beginn der Gespräche genannt worden. Die Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran ist jedoch Teil der zehn Forderungen, die Teheran zu Beginn der Verhandlungen gestellt hatte.

Kommentare

Aktuell sind 10 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Kommentare
54
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Kommentare
50
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
41
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Kommentare
35
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Kommentare
34
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 