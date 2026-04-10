Illegale Munitions-Exporte nach Russland: Manager aus Südtirol verhaftet

Von: luk

Bozen/ New York – In den USA ist Ende März ein Manager eines norditalienischen Waffen- und Munitionsunternehmens festgenommen worden. Dem 61-jährigen Manfred Gruber aus dem Südtiroler Unterland wird vorgeworfen, Munition im Wert von über 500.000 Dollar illegal exportiert und letztlich nach Russland weitergeleitet zu haben – unter Umgehung strenger US-Exportkontrollen.

Wie das US-Justizministerium im Bezirk Eastern District of New York mitteilte, wurde Gruber am 30. März verhaftet. Er sitzt derzeit in einem Gefängnis in Brooklyn und wartet auf das Urteil. Das Verfahren könnte sich noch über Monate hinziehen.

Geständnis und komplexes Netzwerk

Laut Anklage hat sich Gruber der Verschwörung zur Umgehung von Exportvorschriften schuldig bekannt. Die Ermittler zeichnen das Bild eines verzweigten Systems: Munition wurde zunächst legal von US-Firmen nach Italien geliefert, durfte von dort jedoch nicht weiter exportiert werden.

Hier beginnen die Vorwürfe: Über Tarnfirmen und Zwischenhändler soll Gruber die Ware nach Kirgisistan umgeleitet haben. Von dort aus sei ein Großteil der Munition nach Russland gelangt. Es wird angenommen, dass damit der Krieg gegen die Ukraine unterstützt wurde.

Ermittlungen führen zu internationalem Netzwerk

Ausgangspunkt der Untersuchungen war offenbar ein bereits verurteilter Waffenhändler aus Kirgisistan, Sergei Zharnovnikov. Er hatte sich schuldig bekannt, US-Waffen und Munition illegal nach Russland geliefert zu haben, und wurde zu 39 Monaten Haft verurteilt.

US-Staatsanwalt Joseph Nocella sprach von einem gezielten Versuch, “militärische Munition über Umwege in ein Kriegsgebiet zu bringen”. Auch das FBI bestätigte, dass Gruber Teil eines internationalen Netzwerks gewesen sein soll, das US-Munition trotz Sanktionen nach Russland schleuste, wie die Zeitung Alto Adige heute berichtet.

Verschleierung und abgefangene Nachrichten

Besonders brisant: Laut Gerichtsunterlagen war sich Gruber der Exportbeschränkungen bewusst. Dennoch habe er gezielt Maßnahmen ergriffen, um die wahre Endbestimmung der Lieferungen zu verschleiern.

Abgehörte Nachrichten deuten darauf hin, dass die Beteiligten sogar diskutierten, Lieferungen aufzuteilen, um weniger aufzufallen. Hintergrund war offenbar die Sorge, bereits entdeckte ähnliche Geschäfte könnten die Behörden alarmieren.

Nutzung von US-Infrastruktur

Für die Exporte wurde laut Anklage unter anderem der Flughafen John F. Kennedy in New York genutzt. Die US-Behörden betonen, dass sie konsequent gegen jeden vorgehen wollen, der amerikanische Unternehmen oder Produkte zur Unterstützung ausländischer Kriegsführung missbraucht.

Der Fall sorgt auch in Südtirol für Aufsehen: Der Beschuldigte lebt in der Unterland und war als Vertriebsleiter eines bekannten Branchenunternehmens tätig.