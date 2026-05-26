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Neues Angebot in Schlanders reagiert auf steigende Nachfrage

Caritas baut Männerberatung im Vinschgau aus

Dienstag, 26. Mai 2026 | 10:31 Uhr
Männerberatung
Caritas
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Von: mk

Schlanders – Die Nachfrage nach Beratungsangeboten speziell für Männer nimmt in Südtirol spürbar zu. Die Caritas reagiert darauf und erweitert ihre Männerberatung: Neben den bisherigen Standorten in Bozen, Meran und Brixen wird es das Angebot künftig auch in Schlanders geben.

„Schon länger gibt es Anfragen aus dem Vinschgau, insbesondere von Sozialdiensten und anderen Netzwerkpartnern“, erklärt Guido Osthoff, Leiter der Caritas Männerberatung. Nun könne man diesem Bedarf mit einem Beratungsangebot nachkommen.

„Viele Männer stehen heute unter Druck, unterschiedlichen Rollen gerecht zu werden, sei es als Partner, Vater und im Beruf. Gleichzeitig fällt es ihnen oft schwer, über Gefühle oder Probleme zu sprechen. Die Beratung setzt hier an und unterstützt insbesondere bei Beziehungsproblemen, Trennungen und persönlichen Krisen“, sagt Osthoff. „Wir erleben, dass immer mehr Männer aktiv Hilfe suchen“, so Osthoff. Ziel sei es, emotionale Belastungen anzusprechen und neue Wege im Umgang damit zu finden.

Das neue Angebot wird in den Räumlichkeiten der Psychosozialen Beratung in Schlanders umgesetzt. Termine werden über das Sekretariat in Bozen vereinbart und finden in der Regel mittwochnachmittags statt.

Seit Jahresbeginn haben sich bereits über 350 Männer an die Caritas Männerberatung gewandt. Das Angebot richtet sich an Männer aller Altersgruppen und steht landesweit offen.

Bezirk: Vinschgau

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