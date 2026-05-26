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Nur vereinzelt Stornierungen

Brenner-Blockade: Urlauber verschieben An- und Abreise

Dienstag, 26. Mai 2026 | 10:50 Uhr
Die Luegbrücke auf der Brennerautobahn wird ab März erneuert
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: luk

Brenner – Die angekündigte Blockade am Brennerpass am 30. Mai sorgt bereits für Reaktionen bei Urlaubsgästen und Hoteliers in Südtirol. Viele Reisende passen ihre Pläne an, um Verkehrsbehinderungen zu umgehen. Auf ihren Urlaub verzichten wollen die meisten jedoch nicht.

Wie HGV-Präsident Klaus Berger laut der Tageszeitung „Dolomiten“ erklärte, hätten zahlreiche Gäste ihre Buchungen um einen Tag vor- oder zurückverlegt. Andere wiederum planten, bereits in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai anzureisen, um die Sperre zu umgehen.

Zwar habe es vereinzelt auch Stornierungen gegeben, insgesamt sei die Bereitschaft jedoch groß, alternative Lösungen zu finden. “Die Menschen versuchen eher, die Blockade zu umgehen, als ganz auf ihren Urlaub in Südtirol zu verzichten”, so Berger.

Unterdessen empfiehlt das Land Tirol Fernreisenden, die Region möglichst weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Bezirk: Bozen

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