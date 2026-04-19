Aktuelle Seite: Home > Politik > Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA
Iran hat Krieg "auf dem Schlachtfeld" gewonnen

Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA

Sonntag, 19. April 2026 | 03:49 Uhr
Iran hat Krieg \
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges bekanntgegeben. Von einer Einigung seien beide Seiten aber noch weit entfernt, sagte Ghalibaf Samstagabend im iranischen TV. “Wir sind noch weit von der letzten Gesprächsrunde entfernt”, sagte Ghalibaf, der einer der iranischen Unterhändler ist, und fügte hinzu: “Wir haben in den Verhandlungen Fortschritte erzielt, aber es gibt viele Diskrepanzen.”

Außerdem seien noch “einige grundlegende Punkte nach wie vor offen”, sagte Ghalibaf im Fernsehen weiter. Ghalibaf und seine Delegation hatten am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche mit US-Vizepräsident JD Vance geführt – es war das ranghöchste Treffen zwischen dem Iran und den USA seit der Islamischen Revolution 1979.

Die erste Verhandlungsrunde ging ohne Ergebnis zu Ende, die Vermittlungsbemühungen werden aber fortgesetzt. Ein Termin für eine neue Gesprächsrunde wurde nach Angaben des iranischen Vizeaußenministers bisher nicht festgelegt.

Iran hat Krieg “auf dem Schlachtfeld” gewonnen

Ghalibaf sagte am Samstag weiter, der Iran habe den Krieg “auf dem Schlachtfeld” gewonnen. Die USA hätten ihre Kriegsziele nicht erreicht und der Iran kontrolliere die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Der Iran habe auch der Waffenruhe mit den USA nur zugestimmt, “weil sie unseren Forderungen zugestimmt haben”.

Die am 7. April zwischen Washington und Teheran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe läuft nach jetzigem Stand am kommenden Mittwoch aus. Die Vermittler um Pakistan versuchen, eine dauerhafte Lösung zu finden und die noch offenen Streitpunkte zwischen Washington und Teheran zu klären.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
126
“Ist das unser Südtirol?”
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
91
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Mehr Unterstützung für Bauern
Kommentare
54
Mehr Unterstützung für Bauern
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
46
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
37
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 