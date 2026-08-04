Tote bei gegenseitigen Luftangriffen Ukraine-Russland

Von: importer

Bei neuen gegenseitigen Luftangriffen Russlands und der Ukraine sind mindestens neun Menschen getötet worden. Nahe Moskau starben nach russischen Behördenangaben vom Dienstag fünf Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet, zehn weitere Menschen wurden verletzt. In der Ukraine wurden bei russischen Angriffen drei Menschen in der nordöstlichen Region Sumy sowie eine Frau in der südlichen Hafenstadt Mykolajiw getötet, teilten die Behörden mit.

Zudem griffen russische Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Dienstag drei Schiffe im ukrainischen Hafen Mykolajiw, sowie ein weiteres im Schwarzen Meer vor Odessa an. Im Hafen von Tschornomorsk attackierten russische Truppen demnach auch ein Containerterminal und eine Lagerhalle für Drohnen und Drohnenteile.

Laut Moskau 320 ukrainische Drohnen abgefangen

Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden in der Nacht auf Dienstag insgesamt 320 ukrainische Drohnen über etwa 20 russischen Regionen und der von Russland annektierten Halbinsel Krim abgefangen. Auch in der Region Moskau hätten die Streitkräfte einen Drohnenangriff “abgewehrt”, erklärte Gouverneur Andrej Worobjow im Onlinedienst Telegram.

Im Industriegebiet Nowossjolki der Stadt Tschechow, wo den Angaben zufolge fünf Menschen getötet und zehn weitere verletzt wurden, brachen demnach infolge der Angriffe mehrere Feuer aus. Einsatzkräfte hätten den größten Brand in einem Lager gelöscht, teilte Worobjow mit.

Russen sollen offenbar Störung bei Lieferannehmlichkeiten zu spüren bekommen

Zudem wurde durch einen Drohnenangriff in der Region Leningrad im Nordwesten Russlands ein Mensch verletzt, wie der dortige Gouverneur Alexander Drosdenko erklärte. Nahe Krasni Bor sei ein Lagergebäude beschädigt worden. Der russische Onlinehändler Wildberries erklärte, dass durch den Angriff im Logistikzentrum von Krasni Bor ein Feuer ausgelöst worden sei. Die Beschäftigten seien in Sicherheit gebracht worden. Dutzende Feuerwehrleute bekämpften demnach die Flammen.

Auch in der Region Twer etwa 180 Kilometer nordwestlich von Moskau sei ein Wildberries-Lager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden, teilte der dortige Gouverneur Witali Koroljow mit. Demnach galt der Angriff dem Standort Emmaus.

Seit Mitte Juli wurden nach Angaben russischer Behörden wiederholt Standorte von Wildberries in verschiedenen Teilen Russlands und auf der Krim angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Wildberries wird wegen seines breiten Angebots und seines Liefernetzes häufig als “russisches Amazon” bezeichnet.

Ein bei einem ukrainischen Drohnenangriff am Sonntag getroffenes Lagerhaus von Wildberries in der Region Samara ist vollständig ausgebrannt. Alle dort gelagerten Waren seien zerstört worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen Vertreter der Regionalregierung.

Auch im Juli kaum Bewegung bei Frontverlauf

Die ukrainische Luftwaffe teilte am Dienstag mit, dass Russland in der Nacht 136 Drohnen in Richtung Ukraine geschickt habe. 117 von ihnen seien abgefangen worden.

In Sumy im Nordosten der Ukraine seien eine ältere Frau und zwei Mädchen getötet worden, erklärte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Oleg Grygorow, im Onlinedienst Telegram. Die Leichen der fünf- und zehnjährigen Kinder seien aus den Trümmern ihres Wohnhauses geborgen worden. Laut Grygorow erfolgte der Angriff mit sechs Gleitbomben. Neben Wohnhäusern seien weitere zivile Gebäude getroffen worden.

Bei einem weiteren Angriff auf die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw wurde eine 89-Jährige getötet, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Georgy Reschetilow, mitteilte.

Russland führt seit Februar 2022 eine großangelegte Offensive in der Ukraine. Die ukrainische Armee reagierte in den vergangenen Monaten verstärkt mit Luftangriffen auf Ziele in Russland. Der Frontverlauf in der Ukraine änderte sich im Juli nur geringfügig, wie eine Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien ergab.