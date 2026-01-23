Aktuelle Seite: Home > Politik > Treffen von Putin und Witkoff beendet
Russlands Präsident Putin und US-Sondergesandter Witkoff

Treffen von Putin und Witkoff beendet

Freitag, 23. Januar 2026 | 01:57 Uhr
Trump und Selenskyj loben Treffen in Davos als
Von: APA/dpa

Nach mehr als 3,5 Stunden sind in der Nacht auf Freitag die Verhandlungen in Moskau über ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu Ende gegangen. Das teilte der Pressedienst des Kremls nach dem Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff mit. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Die Verhandlungen sollen am Freitag in Abu Dhabi weitergeführt werden.

Bei dem Treffen ging es auch um die weitere Verwendung der in den USA wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingefrorenen Vermögenswerte und um die Einladung Russlands in den von der US-Regierung gegründeten “Friedensrat”.

An den erst kurz vor Mitternacht Ortszeit begonnenen Verhandlungen nahmen von amerikanischer Seite neben Witkoff auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum teil. Auf russischer Seite waren Putin, dessen Sondergesandter Kirill Dmitrijew und der außenpolitische Berater des Präsidenten, Juri Uschakow, dabei.

Fortsetzung der Gespräche in Abu Dhabi

Zuletzt hatte der Kremlchef Trumps Vertrauten Witkoff Anfang Dezember empfangen. Die Gespräche damals dauerten fünf Stunden, brachten aber keinen Durchbruch.

Die Verhandlungen sollen am Freitag in Abu Dhabi weitergeführt werden. Dort sollen erstmals seit längerer Zeit auch russische und ukrainische Unterhändler aufeinandertreffen. Die USA sind ebenfalls als Vermittler vertreten.

