Aktuelle Seite: Home > Politik > Treffen von Tirol, Südtirol und Trentino in Innsbruck
Annäherung von Dreier-Landtag und Euregio

Treffen von Tirol, Südtirol und Trentino in Innsbruck

Freitag, 09. Januar 2026 | 11:37 Uhr
Die Tiroler Landtagspräsidentin Ledl-Rossmann hat ihre Amtskollegen aus Südtirol und dem Trentino, Schuler (li.) und Soini, hoch über Innsbruck auf der Seegrube empfangen
Tiroler Landtag/Christanell
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen/Innsbruck – Hoch über Innsbruck empfing heute die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann ihre Amtskollegen Arnold Schuler (Südtirol) und Claudio Soini (Trentino) zum Arbeitsgespräch. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Abstimmung der kommenden Termine sowie die mögliche Weiterentwicklung des Dreier-Landtages unter Einbindung der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. Zudem wurde der Euregio-Lawinenwarndienst vorgestellt – stimmig auf der verschneiten Innsbrucker Seegrube.

Zu Beginn des Austauschs referierte der Europarechtsexperte Walter Obwexer zu allfälligen Satzungsänderungen der Euregio und zu den rechtlichen Spielräumen für eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Landesparlamenten. Ledl-Rossmann, Schuler und Soini sehen darin Potenzial, den Dreier-Landtag noch näher an die Euregio heranzuführen. Dem Vorschlag des Euregio-Präsidenten Anton Mattle, sich an einer Reformarbeitsgruppe aktiv einzubringen, stehen sie positiv gegenüber.

„Das heutige Treffen hat einmal mehr verdeutlicht, dass wir uns für die Zukunft einen starken und handlungsfähigen Dreier-Landtag wünschen. Deshalb unterstützen wir Maßnahmen, die dieses Ziel fördern, etwa auch durch die engere Zusammenarbeit zwischen unserem gemeinsamen Landtag und der Euregio“, betont Tirols Landtagspräsidentin und Gastgeberin Sonja Ledl-Rossmann.

Euregio-Lawinenreport schützt Leben und verdeutlicht Wert der engen Zusammenarbeit

Als konkretes Beispiel erfolgreicher grenzüberschreitenden Kooperation wurde auf der Innsbrucker Seegrube der Euregio-Lawinenwarndienst vorgestellt. Der gemeinsam von Tirol, Südtirol und dem Trentino erstellte Lawinenreport basiert auf einem Beschluss des Dreier-Landtags und startete vor kurzem in seine achte Wintersaison. Durch die Einbindung weiterer Mikroregionen ermöglicht er nun eine noch genauere Einschätzung der lokalen Lawinengefahr. Neu sind zudem grenzübergreifende Berichte gemeinsam mit dem Land Kärnten sowie ein WhatsApp-Channel, über den aktuelle Informationen direkt auf das Smartphone der Nutzenden gelangen. Der Euregio-Lawinenreport verdeutlicht damit eindrucksvoll, welchen praktischen Nutzen grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Sicherheit der Bevölkerung im Alpenraum bringt.

„Lawinen und andere Naturgewalten machen an Grenzen nicht halt, deshalb ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit gerade auch im Zivilschutz entscheidend, um Risiken frühzeitig zu erkennen und im Ernstfall schnell und koordiniert handeln zu können. Durch das Teilen von Wissen und eine abgestimmte Zusammenarbeit können Leben geschützt und die Sicherheit der Menschen in unseren Bergregionen nachhaltig gewährleistet werden“, unterstreicht der Präsident des Südtiroler Landtages, Arnold Schuler.

Ledl-Rossmann, Schuler und Soini haben sich bei ihrem gestrigen Austausch zudem über den weiteren Fahrplan für kommende Treffen geeinigt, etwa für die nächste Sitzung der Interregionalen Landtagskommission im Frühjahr.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Kommentare
22
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 