Aktuelle Seite: Home > Politik > Treffen von Trump und Putin findet in Anchorage statt
Trumps Pressesprecherin verkündet Details zum Gipfeltreffen

Treffen von Trump und Putin findet in Anchorage statt

Dienstag, 12. August 2025 | 20:15 Uhr
Trumps Pressesprecherin verkündet Details zum Gipfeltreffen
Von: APA/dpa

Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen.

Leavitt bestätigte, dass ein Einzelgespräch zwischen den beiden Präsidenten geplant sei. Einen genauen Zeitplan zu dem Treffen nannte sie nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden. Die Stadt liegt im Süden Alaskas. Anchorage ist die größte Stadt des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten.

