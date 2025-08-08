Trump: Armenien und Aserbaidschan schließen Frieden

Von: APA/Reuters/AFP

Bei einem Treffen im Weißen Haus haben sich die Staatenlenker Armeniens und Aserbaidschans laut US-Präsident Donald Trump dazu verpflichtet, den Konflikt zwischen beiden Kaukasusstaaten dauerhaft zu beenden. “Armenien und Aserbaidschan verpflichten sich, alle Kämpfe für immer einzustellen, den Handel, den Reiseverkehr und die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen und die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren”, sagte Trump.

Trump kündigte am Freitag nach dem Treffen mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew zudem an, alle Beschränkungen für die militärische Zusammenarbeit mit Aserbaidschan aufzuheben.

Der US-Präsident hatte sein Treffen mit Paschinjan und Alijew im Vorfeld als “offizielle Friedenszeremonie” angekündigt. Ein Treffen zwischen Paschinjan und Alijew am 10. Juli in Abu Dhabi hatte keine greifbaren Fortschritte hinsichtlich des Abschlusses eines Friedensabkommens gebracht, auf das sich die beiden Staaten im März geeinigt hatten.

Armenien und Aserbaidschan hatten in den vergangenen Jahrzehnten zwei Kriege gegeneinander über die Kontrolle der Region Bergkarabach geführt. 2023 brachte Aserbaidschan in einer groß angelegten Militäroffensive die mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnte Region unter seine Kontrolle. Der Militäreinsatz löste die Flucht der mehr als 100.000 Menschen nach Armenien aus.