Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China
Trump traf sich mit der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus

Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Freitag, 09. Januar 2026 | 23:41 Uhr
Trump traf sich mit der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX WONG
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt und mit einer Bedrohung durch China und Russland gerechtfertigt. Die USA würden etwas mit Blick auf Grönland unternehmen, ob das gefalle oder nicht, sagte der Republikaner am Freitag im Weißen Haus. “Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben”, betonte Trump.

Er würde gerne einen Deal machen, “aber wenn wir es nicht auf die einfache Art und Weise tun, werden wir es auf die harte Art und Weise tun”. Die USA müssten Grönland verteidigen, sagte Trump.

Der US-Präsident hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er die offiziell zum NATO-Partner Dänemark gehörenden Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren große strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Aufsehen und Beunruhigung sorgt Trumps Äußerungen vor allem, weil er bisher auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland erlangen. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 57.000 Einwohner.

Auch bei Venezuela verweist Trump auf China und Russland

Bei einem Treffen mit Vertretern von Ölkonzernen im Weißen Haus rechtfertigte Trump nun auch das US-Vorgehen in Venezuela mit einem Verweis auf China und Russland. Ohne die USA, “wären China und Russland dort gewesen”, sagte er. Zugleich gab sich Trump mit Blick auf den Verkauf von Öl offen für Geschäfte mit den beiden Ländern.

Bereits zuvor hatten die USA klargemacht, dass sie sich langfristig den Zugriff auf venezolanisches Erdöl sichern wollen. Trump erwartet nach eigenen Angaben, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden. Auch Ansprüche auf Einnahmen aus dem Export venezolanischen Öls haben die Vereinigten Staaten angemeldet. Am vergangenen Wochenende hatten Streitkräfte der USA Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und sie in die USA gebracht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
33
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
30
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
30
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
28
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 