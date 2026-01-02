Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

“Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit”, schrieb Trump auf dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Die Unruhen hatten am Sonntag ⁠mit Protesten der Besitzer kleiner Geschäfte gegen die hohe Inflation und den Verfall der Währung begonnen und sich seitdem im ganzen Land ausgebreitet. Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern an.

Eine Reaktion aus Teheran auf den Trump-Vorstoß folgte am Freitag prompt. “Wir unterscheiden zwischen der Haltung der protestierenden Ladenbesitzer und den Aktionen störender Akteure, und Trump sollte wissen, dass eine Einmischung der USA in diese innere Angelegenheit die gesamte Region destabilisieren würde”, schrieb Ali Larijani, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, auf der Plattform X. Ali Shamkhani, ein ranghoher Berater der Staatsführung, warnte ebenfalls auf X: Jede eingreifende Hand, die sich unter dem Vorwand der Sicherheit nähere, werde abgeschnitten.

Heikle Phase

Die USA gelten seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind der iranischen Staatsführung. Diplomatische Beziehungen unterhalten beide Länder nicht. Im Juni 2025 hatte sich das US-Militär Israels Krieg gegen den Iran angeschlossen und dort zentrale Atomanlagen bombardiert. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 ⁠Prozent und den Folgen der tagelangen Luftangriffe Israels und der USA leidet.