Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen
Von den Protesten wurden Bilder in Sozialen Medien gepostet

Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Freitag, 02. Januar 2026 | 11:40 Uhr
Von den Protesten wurden Bilder in Sozialen Medien gepostet
APA/APA/UGC/-
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

“Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit”, schrieb Trump auf dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Die Unruhen hatten am Sonntag ⁠mit Protesten der Besitzer kleiner Geschäfte gegen die hohe Inflation und den Verfall der Währung begonnen und sich seitdem im ganzen Land ausgebreitet. Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern an.

Eine Reaktion aus Teheran auf den Trump-Vorstoß folgte am Freitag prompt. “Wir unterscheiden zwischen der Haltung der protestierenden Ladenbesitzer und den Aktionen störender Akteure, und Trump sollte wissen, dass eine Einmischung der USA in diese innere Angelegenheit die gesamte Region destabilisieren würde”, schrieb Ali Larijani, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, auf der Plattform X. Ali Shamkhani, ein ranghoher Berater der Staatsführung, warnte ebenfalls auf X: Jede eingreifende Hand, die sich unter dem Vorwand der Sicherheit nähere, werde abgeschnitten.

Heikle Phase

Die USA gelten seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind der iranischen Staatsführung. Diplomatische Beziehungen unterhalten beide Länder nicht. Im Juni 2025 hatte sich das US-Militär Israels Krieg gegen den Iran angeschlossen und dort zentrale Atomanlagen bombardiert. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 ⁠Prozent und den Folgen der tagelangen Luftangriffe Israels und der USA leidet.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
60
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
58
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
51
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Kommentare
33
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 