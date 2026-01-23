Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump droht Iran wieder mit Militärschlag
Laut Trump ist eine mächtige Flotte unterwegs in Richtung Iran

Trump droht Iran wieder mit Militärschlag

Freitag, 23. Januar 2026 | 00:52 Uhr
Laut Trump ist eine mächtige Flotte unterwegs in Richtung Iran
APA/APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON


Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat den Iran erneut vor Hinrichtungen von Regierungsgegnern gewarnt. Eine mächtige Flotte sei auf dem Weg zum Iran, sagte er am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Er habe der Regierung in Teheran einen Militärschlag angedroht, falls weiter Demonstranten gehängt würden. Die Lage werde genau beobachtet. Sehr bald würden zudem die 25-prozentigen Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik in Kraft treten.

Bei den Protesten im Iran sind nach Angaben eines Insiders aus der Regierung mindestens 5.000 Menschen getötet worden. Darunter seien etwa 500 Angehörige der Sicherheitskräfte, sagte der Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die iranische Justiz hatte angedeutet, dass Hinrichtungen wieder aufgenommen werden könnten. Dagegen hatte Trump am Freitag vor einer Woche der Führung im Iran dafür gedankt, geplante Hinrichtungen von 800 Menschen ausgesetzt zu haben. Die USA hatten deswegen zunächst auf einen Angriff verzichtet.

