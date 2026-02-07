Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump droht mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Iran
Trump will auch im Iran-Konflikt die Zollkarte spielen

Trump droht mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Iran

Samstag, 07. Februar 2026 | 00:23 Uhr
Trump will auch im Iran-Konflikt die Zollkarte spielen
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Landes gedroht. Wie aus einer Anordnung des Republikaners hervorgeht, sollen Zölle auf Importe in die USA erhoben werden können, die aus Ländern stammen, die Waren oder Dienstleistungen aus dem Iran beziehen. Konkrete Ländernamen nannte er nicht, als Beispiel für die Höhe der Zölle nannte er 25 Prozent.

Es handelt sich bei den angedrohten Zöllen somit um eine Option, die sich die USA vorbehalten. Das Dekret führt ein System ein, um solche zusätzlichen Zölle gegen Handelspartner des Iran erheben zu können, wie das Weiße Haus erläuterte.

Trump erhöht nach Verhandlungen den Druck

Unter Vermittlung des Omans hatten die USA am Freitag eine neue Verhandlungsrunde mit dem Iran aufgenommen. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sagte dem Staatsfernsehen danach: “Es war ein guter Anfang”. Auf eine Frage des Moderators, ob und wenn ja wann die Gespräche fortgesetzt werden, legte sich Araqchi nicht fest. Aus den USA gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu dem Treffen.

Mit der Drohung von Strafzöllen erhöht Trump nun den Druck auf die iranische Führung. Der Präsident ziehe den Iran zur Verantwortung für seine nuklearen Bestrebungen, seine Unterstützung von Terrorismus, die Entwicklung ballistischer Raketen und die Destabilisierung der Region, heißt es vom Weißen Haus zu dem Dekret.

Trump hatte der Staatsführung in Teheran zuletzt mehrfach gedroht – mit Blick auf ihr brutales Vorgehen gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten sowie mit Blick auf ihr umstrittenes Atomprogramm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
67
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
43
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
35
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
34
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 