Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump erklärt Luftraum über Venezuela als geschlossen
US-Präsident verschärft Vorgehen gegen Venezuela

Trump erklärt Luftraum über Venezuela als geschlossen

Samstag, 29. November 2025 | 16:13 Uhr
US-Präsident verschärft Vorgehen gegen Venezuela
APA/APA/AFP/SERGIO YATE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat den Luftraum über und um Venezuela für geschlossen erklärt. “An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler, bitte betrachtet den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen”, schrieb Trump am Samstag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Es war nicht unmittelbar klar, ob sich aus dem Posting direkte Folgen ergeben.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und den größten Flugzeugträger der Welt in die Karibik entsandt – nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolás Maduro vermutet dagegen, dass die rechtsgerichtete Regierung in Washington seinen Sturz plant. Washington wirft Caracas vor, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden.

Bisher mehr als 80 Tote

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach US-Angaben bisher mehr als 80 Menschen getötet und mehr als 20 Schiffe getroffen. Beweise für die Nutzung der Boote zum Drogenschmuggel und zur Gefährdung der USA durch die Schiffe legten die USA nicht vor.

Begleitet wird dies von einem militärischen Aufmarsch der USA in der Region. Trump hat zudem verdeckte CIA-Operationen in Venezuela genehmigt. Der Präsident teilte Militärangehörigen diese Woche mit, die USA würden “sehr bald” mit Aktionen an Land beginnen, um mutmaßliche venezolanische Drogenhändler zu stoppen. “Wir werden damit beginnen, sie auf dem Landweg zu stoppen”, sagte Trump am Donnerstag.

Telefon zwischen Trump und Maduro

Am Freitag berichtete die Zeitung “New York Times”, Trump und Maduro hätten kürzlich telefoniert. Dabei hätten sie über ein mögliches Treffen in den USA gesprochen.

Vergangene Woche warnte die US-Luftfahrtbehörde große Fluggesellschaften vor einer potenziell gefährlichen Situation bei Flügen über Venezuela aufgrund einer sich verschlechternden Sicherheitslage und verstärkter militärischer Aktivitäten in oder um das südamerikanische Land. Venezuela entzog daraufhin sechs großen internationalen Fluggesellschaften die Betriebserlaubnis, nachdem diese ihre Flüge in das Land nach der Warnung der US-Luftfahrtbehörde ausgesetzt hatten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
44
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Kommentare
33
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
22
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
18
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten
12
Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten
Anzeigen
Carezza Dolomites
Carezza Dolomites
Neue Kabinenbahn Franzin für die Wintersaison 2025 / 2026
Latemar Dolomites geöffnet
Latemar Dolomites geöffnet
Obereggen-Pampeago bereits geöffnet. Predazzo öffnet am 5. Dezember.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 