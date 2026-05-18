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Trump verkündet bevorstehenden Angriff und sagt ihn gleichzeitig ab

Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf Iran ausgesetzt

Montag, 18. Mai 2026 | 22:16 Uhr
Trump verkündet bevorstehenden Angriff und sagt ihn gleichzeitig ab
APA/APA/AFP/Getty/KEVIN DIETSCH
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Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten worden, einen geplanten Angriff auf den Iran auszusetzen. Dieser sei eigentlich für Dienstag geplant gewesen, werde nun aber nicht stattfinden. Das US-Militär bleibe in voller Kampfbereitschaft, für den Fall, dass kein akzeptables Abkommen mit dem Iran erzielt wird. Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten.

Trump hatte mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für den Iran laufe ab. Politische Beobachter hatten erklärt, auch ein erneuter US-Angriff auf den Iran berge viele Risiken und werde die islamische Republik nicht unbedingt in die Knie zwingen.

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