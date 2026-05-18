Grundausbildung stärkt Südtirols Landesverwaltung

Von: mk

Bozen – Mit der feierlichen Übergabe der Zertifikate ging am 14. Mai im Landhaus in Bozen die Grundausbildung 2025/2026 für neue Landesbedienstete zu Ende. Die Abschlussveranstaltung brachte jene zusammen, die in den vergangenen Monaten gemeinsam gelernt, diskutiert und sich auf ihre Aufgaben in der Südtiroler Landesverwaltung vorbereitet haben.

Insgesamt 64 Bedienstete nahmen an den Fortbildungen zwischen September 2025 und April 2026 teil und setzten damit einen wichtigen Schritt für ihren Einstieg in den Landesdienst. Die Grundausbildung umfasst ein 60-stündiges Programm und vermittelt zentrale Querschnittskompetenzen. Sie richtet sich an neue Mitarbeitende unterschiedlicher Berufsprofile und fördert den Austausch in gemischten Teams.

Im Mittelpunkt standen persönliche und soziale Kompetenzen, digitale Fähigkeiten sowie rechtlich-administratives Wissen – zentrale Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige und bürgernahe Verwaltung. Neben verpflichtenden Basismodulen konnten die Teilnehmenden ihren Lernweg durch individuell gewählte Vertiefungsmodule mitgestalten.

Personallandesrätin Magdalena Amhof betonte in ihren Grußworten die Bedeutung eines guten Starts: “Die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung hat einen direkten Einfluss auf die Dienstleistungen und letztendlich auf die Lebensqualität der Menschen in unserem Land. Mit einer fundierten Grundausbildung unterstützen wir unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und geben Ihnen die nötige Orientierung für den Einstieg”.

Generaldirektor Alexander Steiner hob die Bedeutung der Mitarbeitenden für eine bürgernahe, innovative und leistungsfähige Verwaltung hervor: “Eine moderne Verwaltung braucht Mitarbeitende, die vernetzt denken, verantwortlich handeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Die Grundausbildung schafft dafür die Basis, fördert eine gemeinsame Verwaltungskultur und unterstützt unsere Organisation auf dem Weg zu einer lernenden und zukunftsorientierten Verwaltung.”

Durch die Abschlussveranstaltung führte der Direktor des Landesamts für Personalentwicklung Günter Sölva.

Im Anschluss an die Zertifikatsverleihung erhielten die Absolventinnen und Absolventen im Rahmen einer Führung durch den Landtag gemeinsam mit Landesrätin Amhof Einblicke in die politische Arbeit. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, ihre Fragen zu Politik und Verwaltung direkt an die Landesrätin zu stellen.

Die nächste Durchführung der Grundausbildung ist für den Zeitraum Herbst 2026 bis Frühjahr 2027 vorgesehen. Die kontinuierliche Qualifizierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstreicht den Anspruch der Südtiroler Landesverwaltung, sich als moderner, lernender und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.