Trump: “Hoffentlich” kein Angriff auf den Iran notwendig

Von: APA/AFP/dpa

US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Eine Flugzeugträgergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und “hoffentlich werden wir sie nicht nutzen müssen”, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Premiere für einen Dokumentarfilm über seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten in Washington. Er habe bereits Gespräche mit Teheran geführt und plane, weitere Gespräche zu führen, fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident betonte außerdem erneut die Stärke der USA. “Wir sind stark, wir sind finanziell mächtig und wir sind militärisch mächtig”, sagte er. “Wir haben gerade viele sehr große, sehr mächtige Schiffe, die zum Iran fahren, und es wäre großartig, wenn wir sie nicht einsetzen müssten”, fügte Trump hinzu.

Die USA hatten nach der brutalen Niederschlagung der jüngsten Proteste im Iran einen neuen Militäreinsatz gegen das Land nicht ausgeschlossen und Kriegsschiffe wie den US-Flugzeugträger USS “Abraham Lincoln” in die Region entsandt. Bei dem brutalen Vorgehen der staatlichen Einsatzkräfte gegen Demonstranten wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hrana 6479 Menschen getötet, einige Schätzungen gehen demnach sogar von bis zu 25.000 Toten aus.

Gegenschlags-Drohung des Iran

Irans Armeesprecher Mohammed Akraminia drohte indes mit einem sofortigen Gegenschlag im Falle eines Angriffs der USA. Der Iran werde “umgehend” reagieren, sagte Akraminia am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen. Mögliche Ziele könnten die US-Militärbasen in der Golfregion oder ein Flugzeugträger sein. US-Flugzeugträger hätten “ernstliche Schwachstellen” und zahlreiche US-Militärbasen seien “innerhalb der Reichweite unserer Mittelstreckenraketen”, sagte der Sprecher. Akraminia erklärte, iranische Streitkräfte könnten US-Stützpunkte mit Drohnen, Raketen und anderen Waffen angreifen.

Für verschiedene Szenarien lägen Einsatzpläne bereit, sagte Akraminia. Befehle seien an die Streitkräfte übermittelt worden. Beschädigte Luftabwehrsysteme seien seit dem Krieg vom Juni 2025 repariert oder ersetzt worden, neue Systeme seien hinzugekommen.

Ein militärischer Konflikt werde sich nicht auf einen kurzen Zeitraum begrenzen lassen, vielmehr könne sich der Konflikt auf die gesamte Region Westasien ausweiten – von Israel bis zu Ländern mit US-Stützpunkten, sagte der iranische Armeesprecher weiter. Er warf den USA eine “Kanonenbootpolitik des 18. und 19. Jahrhunderts” vor, mit der versucht worden sei, andere Staaten zu Zugeständnissen zu zwingen.

EU stufte Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Die EU-Außenminister stuften inzwischen die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ein. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründeten den Schritt mit der Niederschlagung der Proteste.