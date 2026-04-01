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US-Präsident spricht von "zwei Wochen, vielleicht paar Tage länger"

Trump kündigt baldiges Ende des Iran-Einsatzes an

Mittwoch, 01. April 2026 | 00:40 Uhr
US-Präsident spricht von \
APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
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Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Ende der Einsätze der US-Armee im Iran in Aussicht gestellt. Auf eine Journalistenfrage zu den erhöhten Spritpreisen im Zuge des Iran-Krieges antwortete Trump am Dienstag: “Ich muss nur den Iran verlassen, und das werden wir sehr bald tun, und dann werden sie zusammenbrechen.” Anschließend sprach er von einem Zeitraum von “vielleicht zwei Wochen, vielleicht ein paar Tagen länger”.

US-Medien hatten zuletzt über einen möglichen Einsatz von Bodentruppen im Iran berichtet. Dem “Wall Street Journal” zufolge erwägt Trump, die Uran-Vorräte des Iran zu bergen, um das Land am Bau von Atomwaffen zu hindern. Trump selbst sprach überdies von einer möglichen Einnahme der iranischen Ölinsel Kharg. Zuletzt drohte er dem Iran damit, die für den Ölexport wichtige Insel “in die Luft zu jagen und vollständig zu vernichten”, sollte es keine Verhandlungslösung geben.

Zugleich spricht Trump immer wieder von diplomatischen Kontakten mit dem Iran, Teheran bestreitet jedoch Gespräche mit der US-Regierung. Am Montag bekräftigte Trump, dass die USA “ernsthafte Gespräche mit einem neuen und vernünftigeren Regime” in Teheran führten. “Wahrscheinlich” werde es bald einen “Deal” geben, betonte der US-Präsident.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

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