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US-Präsident Trump kündigte einen Parteitag vor den Zwischenwahlen an

Trump kündigte Republikaner-Parteitag vor Zwischenwahlen an

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 03:23 Uhr
US-Präsident Trump kündigte einen Parteitag vor den Zwischenwahlen an
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
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Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump und die Republikanische Partei wollen mit einem Sonderparteitag in Dallas Wähler für die Kongress-Zwischenwahlen im November mobilisieren. “GROSSE NEUIGKEITEN! Zum allerersten Mal wird die Republikanische Partei einen ZWISCHENWAHL-PARTEITAG abhalten”, schrieb Trump am Dienstag auf Social Media. Der für 9./10. September geplante Event in Texas werde “fantastisch” sein. Parteitage dieser Art finden in der Regel nur in Präsidentschaftswahljahren statt.

Für die Republikaner ist es eine Herausforderung, bei den Wahlen die Kontrolle über den Kongress zu behalten. In der Partei gibt es die Sorge, dass die Unsicherheit der Wähler über die Wirtschaft und Trumps Entscheidung für einen Krieg mit dem Iran die Bemühungen beeinträchtigen könnte. Zudem verliert die Partei, die den Präsidenten stellt, bei den ersten Zwischenwahlen nach einer Präsidentschaftswahl in der Regel Sitze im Kongress. Trump plant, auf der Versammlung eine Rede zu halten, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute republikanische Insider sagten.

Die Wahl von Texas ist von strategischer Bedeutung. Dort müssen die Republikaner beweisen, ob sie ihre politische Vormachtstellung in dem Bundesstaat verteidigen können. Trump hatte dem langjährigen republikanischen Senator John Cornyn eine empfindliche Niederlage zugefügt, indem er dessen Herausforderer, den texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, unterstützte. Paxton tritt im November gegen den Demokraten James Talarico an. Mit dem Parteitag will Trump seine “Make America Great Again”-Anhänger zur Stimmabgabe bewegen, sagten Insider.

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