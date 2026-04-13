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Trump als Messias - er behauptet, das Bild zeigt ihn als Arzt

Trump löscht KI-Bild von sich als Jesus

Montag, 13. April 2026 | 21:30 Uhr
Trump als Messias - er behauptet, das Bild zeigt ihn als Arzt
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
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Von: APA/AFP/dpa

Das ging selbst eingefleischten Anhängern von US-Präsident Donald Trump zu weit: Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Trump ein Bild in Online-Netzwerken löschen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt. Das am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlichte und mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild zeigte Trump, der einem Kranken die Hand auflegt, während Licht aus seinen Händen strahlt. Trump erklärte, er habe das Bild selbst veröffentlicht.

Allerdings bestritt er, dass die Darstellung an Jesus Christus erinnern sollte, obwohl es klassische Elemente christlicher Bildgestaltung enthielt. Dazu zählten das Motiv der Heilung des Kranken, das wallende weiße Gewand mit rotem Umhang, das Trump auf dem KI-Bild trug sowie der Lichterkranz um seinen Kopf.

“Es sollte mich als Arzt darstellen, der Menschen gesund macht”, behauptete Trump. Denn er mache “Menschen sehr viel gesünder”. Das Bild habe ihn an das Rote Kreuz erinnert.

Die Veröffentlichung löste einen Sturm der Entrüstung in Trumps eigenem Lager aus. “Ich weiß nicht, ob der Präsident dachte, er sei witzig, oder ob er unter dem Einfluss irgendeiner Droge steht, oder welche mögliche Erklärung er für diese ungeheuerliche Blasphemie haben könnte”, schrieb etwa die Trump-nahe Podcasterin und Kommentatorin Megan Basham auf X. Zahlreiche weitere Nutzer riefen den Präsidenten auf, das Bild zu löschen.

Keine Entschuldigung beim Heiligen Vater

Das Weiße Haus hatte bereits in der Vergangenheit zahlreiche KI-generierte Bilder Trumps verbreitet. Darunter war eines, das ihn als Papst zeigt. Die neue Veröffentlichung als Jesus Christus erfolgte, nachdem Trump Papst Leo XIV. wegen seiner Friedensappelle im Iran-Krieg scharf kritisiert hatte. Eine Entschuldigung beim Papst, der selbst aus den USA stammt, lehnte der Präsident ab.

Das nun gelöschte Bild spielte ebenfalls auf den Iran-Krieg an. Im Lichterschein von Trumps Kopf waren Kampfflugzeuge, eine riesige US-Flagge und Adler zu sehen, als Symbol der Stärke der Vereinigten Staaten.

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