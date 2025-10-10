Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump stellt geplantes Treffen mit Xi in Südkorea infrage
Trump sieht "keinen Grund", Xi zu treffen

Trump stellt geplantes Treffen mit Xi in Südkorea infrage

Freitag, 10. Oktober 2025 | 17:42 Uhr
Trump sieht \
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN/PEDRO PARDO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump stellt sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) treffen sollen – “aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben”, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Trump begründete seine Aussage damit, dass China angeblich “Briefe an Länder in aller Welt” geschickt habe, in denen Exportbeschränkungen für seltene Erden und andere Materialien angekündigt würden. Dies “sei aus dem Nichts gekommen”, könne den Welthandel lahmlegen und vielen Staaten schaden. Die Volksrepublik werde zunehmend “feindselig”, meinte Trump.

Trump: China lag auf der Lauer

Der US-Präsident schrieb, er habe immer das Gefühl gehabt, China liege “auf der Lauer” und sehe sich nun darin bestätigt. Es könne nicht sein, dass Peking die Welt “gefangen” halte – aber das scheine schon seit längerem der Plan gewesen zu sein. Die USA müssten nun reagieren, um sich und andere Staaten zu schützen – man erwäge etwa “massive Erhöhungen” von Zöllen auf chinesische Produkte, die in die USA eingeführt werden.

Zwischen China und den USA herrscht derzeit eine Pause im Zollstreit, der im Frühjahr eskaliert war. Beide Länder hatten im April Importe aus dem jeweils anderen Land mit Aufschlägen von mehr als 100 Prozent belegt.

Trump wollte mit Xi eigentlich Ende Oktober am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea sprechen. Er hatte den Chinesen bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. Unter anderem trafen sich beide Staatsoberhäupter persönlich 2019 im japanischen Osaka, 2017 war Xi nach Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gereist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
70
Seceda führt Online-Ticketing ein
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
56
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
46
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht
Kommentare
23
Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 