Trump und Selenskyj treffen einander in Florida

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 17:06 Uhr
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump werden nach Angaben von Selenskyjs Sprecher nach ihren Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs telefonieren. Selenskyj und Trump wollen in Florida um 19.00 Uhr MEZ über Wege zur Beendigung des russischen Angriffskrieges sprechen.

Es sei ein Telefonat zwischen den beiden Präsidenten und den europäischen Entscheidungsträgern geplant, sagte Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow am Sonntag Journalisten. Die genaue Liste der Teilnehmer der Telefonkonferenz stehe noch nicht fest.

Gespräch über überarbeitete Version des US-Plans

Das Treffen war auf Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago angesetzt. Selenskyj will dabei über eine von Kiew überarbeitete Version des US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges sprechen. Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Plan vorgelegt. Der als sehr russlandfreundlich kritisierte Text wurde in den vergangenen Wochen auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet.

Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen hat Russland mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. Selenskyj rief die Unterstützer der Ukraine zu mehr Druck auf Russland für eine Lösung auf. Die Ukraine tue alles, um den Krieg zu beenden, “ob es aber zu Entscheidungen kommt, hängt von den Partnern ab”, teilte Selenskyj nach seiner Ankunft in den USA mit. Knackpunkte sind unter anderem die russischen Forderungen nach der Einverleibung des gesamten Donbass im Osten der Ukraine und die Übernahme des AKW Saporischschja.

“Viel kann erreicht werden vor Neujahr”

Selenskyj kündigte an, er wolle bei dem Treffen in Trumps Residenz in Florida unter anderem über diese beiden Themen sprechen. “Viel kann erreicht werden vor Neujahr”, schrieb er auf X. Für Frieden sei aber die starke Unterstützung von Kiews Verbündeten nötig.

Der ukrainische Präsident und seine Delegation trafen am späten Samstagabend in Florida ein, wie der stellvertretende ukrainische Außenminister Serhij Kyslyzja auf X mitteilte. “Guten Abend, Florida!”, ⁠schrieb Kyslyzja und teilte dazu das Foto eines Flugzeugs, auf dessen Rumpf der Nachname des US-Präsidenten prangte.

Drohung mit militärischer Lösung

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, alle Ziele in der Ukraine würden militärisch erreicht, sollte die Regierung in Kiew keine friedliche Lösung des Konflikts anstreben. Seine Äußerungen folgten auf einen massiven russischen Drohnen- und Raketenangriff. Am Sonntag meldete das Verteidigungsministerium in Moskau die Einnahme von weiteren Ortschaften in den Regionen Donezk und Saporischschja.

Kiew strebe eine stärkere Position an, um eine Verschleppung des Krieges durch Russland zu verhindern, teilte Selenskyj ⁠auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Er habe bereits mit mehreren Partnern der Ukraine gesprochen, um die Prioritäten auf diplomatischem Wege abzustimmen. “Morgen, nach dem Treffen mit Präsident Trump, werden wir die Gespräche fortsetzen”, heißt es in dem Beitrag.

© 2025 First Avenue GmbH
 