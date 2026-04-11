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Straße von Hormuz wird normalerweise stark befahren

Trump: US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormuz

Samstag, 11. April 2026 | 19:11 Uhr
Straße von Hormuz wird normalerweise stark befahren
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
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Von: APA/Reuters/dpa

Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz. “Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz”, schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte am Abend, einen Marineeinsatz zur Räumung von Seeminen begonnen zu haben. Zwei Zerstörer hätten dazu die Straße von Hormuz passiert und im Arabischen Golf operiert, hieß es in einer Mitteilung von Centcom.

Der Iran hatte die USA am Nachmittag vor der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gewarnt. “Wenn die Bewegung des Schiffs fortgesetzt wird, wird es innerhalb von 30 Minuten angegriffen”, ließ der Iran der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge den USA mitteilten.

Iran beschwerte sich bei Pakistan

Die iranischen Revolutionsgarden hatten vor wenigen Tagen einen Bereich der Meerenge als Gefahrenzone deklariert und vor Minen in den Schifffahrtsrouten gewarnt. Die iranische Delegation, die in Islamabad Friedensgespräche mit den USA führt, legte beim Vermittler Pakistan Beschwerde ein.

“Axios”-Reporter Barak Ravid hatte zuvor unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, dass mehrere Schiffe der US-Marine die Straße von Hormuz durchquert hätten. Der Schritt sei nicht mit dem Iran koordiniert worden. Daten des Trackingdienstes Vesselfinder zeigten ein Schiff der US-Regierung mit nicht näher genannter Typenbezeichnung – wie beim Militär üblich – im Persischen Golf.

Die Straße von Hormuz verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und damit die großen Ölförderländer der Region mit den Weltmärkten. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweit verschifften Öls hier transportiert. Der Iran hat die Kontrolle der Meerenge seit Kriegsbeginn an sich gerissen. Ihre Öffnung ist ein zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen in Pakistan.

Erstmals wieder drei Supertanker in Meerenge

Schifffahrtsdaten zufolge passierten indes erstmals seit der Feuerpause wieder drei Supertanker die Straße von Hormuz. Laut LSEG-Daten umfahren die unter liberianischer Flagge fahrende “Serifos” sowie die chinesischen Schiffe “Cospearl Lake” und “He Rong Hai” dabei die iranische Insel Larak.

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