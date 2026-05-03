Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: USA ziehen mehr US-Soldaten aus Deutschland ab
Tausende US-Soldaten sind derzeit in Deutschland stationiert

Trump: USA ziehen mehr US-Soldaten aus Deutschland ab

Sonntag, 03. Mai 2026 | 01:33 Uhr
Tausende US-Soldaten sind derzeit in Deutschland stationiert
APA/APA/dpa/Frank May
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/AFP

Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump ihre Truppenpräsenz in Deutschland über die bereits angekündigte Zahl hinaus herunterfahren. “Wir werden die Zahl noch deutlich stärker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000” US-Soldaten, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) in West Palm Beach. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.

Der Abzug dürfte “in den kommenden sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein”, erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag (Ortszeit). Die US-Entscheidung zum Abzug aus Deutschland folge “auf eine gründliche Überprüfung der Truppenpräsenz des US-Verteidigungsministeriums in Europa”.

Auch Spanien und Italien mit Abzug gedroht

Außer Deutschland hatte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. “Italien war uns überhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich”, fügte er mit Blick auf die von ihm erhoffte Unterstützung von Verbündeten im Iran-Krieg hinzu.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Teheran sperrt zudem die Straße von Hormuz, während die USA iranische Häfen blockieren.

Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert – mehr als in jedem anderen europäischen Land. Das deutsche Verteidigungsministerium sprach am Samstag von “insgesamt fast 40.000” US-Soldaten, die “aktuell” in Deutschland stationiert seien. Insgesamt unterhält die US-Armee rund 20 Einrichtungen in Deutschland, vor allem im Süden und Südwesten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
88
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
52
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
50
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Kommentare
48
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Reinhold Messner unter Druck: Schuldenstreit eskaliert in den Dolomiten
Kommentare
33
Reinhold Messner unter Druck: Schuldenstreit eskaliert in den Dolomiten
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 