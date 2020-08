Überbacher erneut zum Bürgermeisterkandidat nominiert

Natz-Schabs – So wie vor fünf Jahren tritt die SVP Natz-Schabs mit drei kleinen Edelweißlisten zur Wahl des Gemeinderates und des Bürgermeisters am 20.-21.September an. Einziger Bürgermeisterkandidat ist der derzeitige Amtsträger Alexander Überbacher. „Er wurde von allen vier Ortsausschüssen der Gemeinde bereits im Herbst 2019 einstimmig nominiert“ berichtet SVP-Koordinierungsobmann Helmut Plaickner.

Insgesamt treten auf den Listen der „SVP Natz-Raas-Viums“, „SVP Schabs“ und „SVP Aicha“ rund 25 Kandidatinnen und Kandidaten an. „Wir haben uns die Entscheidung, mit einem großen Edelweiß oder mit drei kleinen anzutreten nicht leicht gemacht. Schlussendlich hat aber das Argument den Ausschlag gegeben, dass die SVP mit drei kleinen Listen als einzige Partei der Gemeinde gewährleisten kann, dass alle Fraktionen mit einer angemessenen Anzahl von Mitgliedern im neuen Gemeinderat vertreten sein werden“ so Koordinierungsobmann Plaickner.

„Die Entscheidung mich wieder zur Verfügung zu stellen, ist durch den großen Zuspruch der Bevölkerung und der Ortsgruppen, den ich erlebt habe, gefallen. Zudem stehen zahlreiche Projekte an, die es gilt mit Nachdruck zu verfolgen“ sagt Bürgermeister Alexander Überbacher. „Auch die bunte Mischung aus erfahrenen und neuen Gemeinderatskandidaten, die einen guten Querschnitt unserer Gemeindebevölkerung darstellen, stärkte mich in der Entscheidung und ich freue mich mit ihnen gemeinsam anzutreten.“

Auf der Kandidatenliste befinden sich wieder sämtliche Mitglieder des derzeitigen Gemeindeausschusses. „Erfreulich ist, dass wir schlussendlich fast ein Drittel Frauen gewinnen konnten“ so Koordinierungsobmann Plaickner.

„Gemeinsam mit den Ortsgruppen und den Kandidaten haben wir ein ambitioniertes Wahlprogramm ausgearbeitet, bei dem die Schwerpunkte auf das Miteinander der Fraktionen und aller Bevölkerungsgruppen, den Themen Familie und Soziales, Wirtschaft, Landschaft und Umwelt sowie Mobilität und Sicherheit gesetzt wurden“ berichtet Bürgermeister Alexander Überbacher. Ziel der SVP Natz-Schabs ist es am 20. und 21.September einen klaren Auftrag von den Wählerinnen und Wählern für die kommende Amtsperiode zu erhalten.

Kandidaten SVP Natz-Raas-Viums:

Alexander Überbacher (Bürgermeisterkandidat), Roland Fundneider, Bernadette Griessmair Lechner, Emmerich Grumer, Lorenz Haller, Carmen Jaist, Florian Klement, Daniel Mitterrutzner, Matthias Notdurfter, Klaus Peintner, Felix Pirgstaller, Helmut Plaickner, Astrid Plattner Obexer

Kandidaten SVP Schabs:

Harald Fischnaller, Ruth Grünfelder Vallazza, Bernhard Oberhauser, Alfons Pasquazzo, Khaedia Sarfraz Malleier, Georg Zingerle

Kandidaten SVP Aicha:

Matthias Moosburger, Hannes Mur, Arnold Plank, Huber Rienzner, Barbara Untersteiner, Brigitte Vallazza Kirchler