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Tuapse seit Wochen im Fokus

Ukraine attackiert erneut Ölterminal am Schwarzen Meer

Freitag, 01. Mai 2026 | 11:25 Uhr
Die Ölraffinerie in Tuapse wurde bereits einmal attackiert
APA/APA/Satellite image ©2026 Vantor/HANDOUT
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Von: APA/Reuters/dpa

Ukrainische Drohnen haben in der russischen Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer erneut einen Brand im Ölterminal ausgelöst. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar mit. Demnach sind über 100 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Es war bereits die vierte ukrainische Attacke auf die Ölanlagen innerhalb der letzten zwei Wochen. Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Region Belgorod starben zwei Personen.

Zwei Teenager seien auf einem Motorrad bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die an die Ukraine grenzende Region getötet worden, teilte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium meldete indes den Abschuss von insgesamt 141 ukrainischen Drohnen über eigenem Gebiet. Gegen die Einschläge in Tuapse zeigte sich die Flugabwehr aber einmal mehr machtlos.

Tuapse seit Wochen im Fokus

Schon die vorangehenden Angriffe hatten schwere Schäden verursacht. Die meisten Reservoirs sind inzwischen ausgebrannt, auch die Infrastruktur zum Umschlag des Öls auf Schiffe ist beschädigt. Kremlchef Wladimir Putin beklagte zuletzt in einer Sitzung, dass solche Angriffe potenziell umweltgefährlich sein, beharrte allerdings darauf, dass die Behörden die Lage unter Kontrolle hätten und keine Gefahr bestehe. Dabei sind selbst offiziellen Angaben nach die Verschmutzungswerte der Luft stark überhöht und ein Teil des Öls ist ausgelaufen und ins Meer gelangt.

Die Ukraine, die sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion zur Wehr setzt, greift bewusst neben militärischen Objekten auch Anlagen der russischen Ölindustrie an. Dies soll einerseits der russischen Armee die Treibstoffversorgung erschweren, andererseits dem Kreml die Kriegsfinanzierung insgesamt.

Russland trifft Wohnhäuser in Odessa

Auf der anderen Seite griff auch Russland einmal mehr in der Nacht die Ukraine mit Drohnen an. In der Hafenstadt Odessa gerieten nach offiziellen Angaben zwei Wohnblocks durch Drohneneinschläge in Brand. Zwei Personen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. 25 Menschen, darunter zwei Kinder, würden nach dem Schock durch die Einschläge psychologisch betreut.

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