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Ukrainische Luftabwehr wieder im Einsatz (Archivbild)

Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen

Samstag, 25. April 2026 | 04:33 Uhr
Ukrainische Luftabwehr wieder im Einsatz (Archivbild)
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
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Von: APA/dpa

Russland hat in der Nacht eine neue Angriffswelle gegen ukrainische Städte gestartet. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, zu Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer eine unbekannte Zahl von Marschflugkörpern abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten.

Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das russische Militär hält knapp ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt, daneben versetzen immer neue Luftangriffe vor allem die ukrainische Bevölkerung in Schrecken.

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