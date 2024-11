Ukraine meldet Rekord-Drohnenangriff – Invasoren rücken vor

Von: APA/Reuters/dpa

Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben den bisher größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn geflogen und rückt zudem Beobachtern zufolge an der Front im Osten so schnell vor wie seit den Anfangstagen der Invasion nicht mehr. Russland habe in der Nacht mit 188 Drohnen angegriffen und damit mit so vielen wie noch nie seit Beginn des Krieges Ende Februar 2022, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit.

Der Großteil sei zwar abgefangen worden, aber es seien wichtige Infrastrukturanlagen wie etwa Stromnetze getroffen und Wohnhäuser beschädigt worden. Zugleich wächst der Druck auf die ukrainische Armee durch eine Offensive der russischen Invasionstruppen an der Front im Osten. Allein in der vorigen Woche hätten sie ein Gebiet von insgesamt 235 Quadratkilometern erobert, berichtete die unabhängige russische Mediengruppe Agentstvo. Im November seien es schon 600 Quadratkilometer. “Die russischen Streitkräfte sind in jüngster Zeit deutlich schneller vorgerückt als im gesamten Jahr 2023”, heißt es in einem Bericht von Analysten des Institute for the Study of War in Washington.

Auch vier ballistische Raketen abgeschossen

76 Drohnen seien abgeschossen worden. 96 Drohnen seien nicht mehr aufspürbar, wahrscheinlich weil sie von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden seien, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Fünf Drohnen seien in Richtung Belarus abgedreht. Auch vier ballistische Raketen des Typs Iskander-M seien abgeschossen worden. Allein in der Hauptstadt Kiew dauerte der Luftalarm mehr als fünf Stunden. “Der Angriff mit UAV (unmanned aerial vehicle/unbemannte Luftfahrzeuge, Anm.) auf die Hauptstadt geht weiter”, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Augenzeugen berichteten von einer Reihe von Explosionen, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuteten.

Bei den Angriffen wurde den Angaben zufolge erneut die Stromversorgung der Ukraine getroffen. Im westukrainischen Ternopil sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur durch Drohnenangriffe beschädigt worden, schrieb der Militärgouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Nehoda, bei Telegram. 70 Prozent der Stromversorgung in der Region sei ausgefallen. Der Schaden sei erheblich und werde die Stromversorgung “für lange Zeit” beeinträchtigen, so Nehoda.

Russen nahmen Dorf im Nordosten des Landes ein

Die russischen Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau das Dorf Kopanki in der im Nordosten der Ukraine gelegenen Region Charkiw eingenommen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Die russische Luftabwehr wehrte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 39 ukrainische Drohnen über sieben Regionen ab. 24 davon seien über der südrussischen Region Rostow zerstört worden, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Russischen Angaben zufolge wurden auch drei ukrainische Drohnen in der Nähe des AKW Saporischschja abgefangen. Das größte Atomkraftwerk Europas war wenige Tage nach Kriegsbeginn unter russische Kontrolle geraten, seit September 2022 sind alle sechs Reaktoren heruntergefahren.

Rutte fordert mehr Einsatz für die Ukraine

NATO-Generalsekretär Mark Rutte rief nach dem beispiellosen russischen Angriff eindringlich zu mehr Militärhilfe auf. “Unsere Unterstützung hat die Ukraine im Kampf gehalten. Aber wir müssen noch weiter gehen, um den Verlauf dieses Konflikts zu ändern”, sagte er am Rande eines Treffens mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in Athen. Es gelte unter anderem zusätzliche Luftabwehr bereitzustellen und die beim NATO-Gipfel in Washington getroffenen Versprechen umzusetzen. Dazu zählte neben dem Aufbau des NATO-Kommandos zur Koordinierung von Militärhilfen und Ausbildung auch die Zusage, 2024 Militärhilfe im Umfang von insgesamt 40 Milliarden Euro zu leisten.

Mit Blick auf die griechische Unterstützung für die Ukraine lobte Rutte insbesondere die Beteiligung des Landes am Aufbau einer schlagkräftigen westlichen Kampfflugzeugflotte. “Ich begrüße, dass Griechenland helfen wird, das F-16-Training für ukrainische Piloten und Techniker zu beschleunigen”, sagte der frühere niederländische Regierungschef. Damit werde die Position der Ukraine in dem brutalen Krieg gestärkt.