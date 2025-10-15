Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine ordnet Evakuierung von Dörfern nahe der Front an
Seit Monaten versucht Russland auf Kupjansk vorzurücken

Ukraine ordnet Evakuierung von Dörfern nahe der Front an

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 06:22 Uhr
Seit Monaten versucht Russland auf Kupjansk vorzurücken
APA/APA/State Emergency Service of Ukraine/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die ukrainischen Behörden haben die Evakuierung von Familien aus zahlreichen Dörfern in der Nähe der fast vollständig zerstörten nordöstlichen Stadt Kupjansk angeordnet. Als Grund wurde die “sich verschlechternde Sicherheitslage” in der Region genannt, die schweren russischen Angriffen ausgesetzt ist. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, schrieb auf Telegram, insgesamt 409 Familien mit 601 Kindern seien aufgefordert worden, 27 Ortschaften zu verlassen.

Ein anderer Beamter in dem betroffenen Gebiet sagte später dem öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne, die Liste der zu evakuierenden Ortschaften sei auf 40 erweitert worden.

Russische Streitkräft versuchen seit Monaten auf Kupjansk vorzurücken

Die russischen Streitkräfte versuchen seit Monaten, auf die Stadt Kupjansk vorzurücken. Sie gilt als wichtiges Ziel bei ihrem Vorstoß nach Westen durch die Zentral- und Ostukraine in dem seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Krieg. Die Stadt wurde in den ersten Wochen der Invasion im Februar 2022 zunächst von russischen Truppen eingenommen, die ukrainischen Streitkräfte eroberten sie jedoch noch im selben Jahr zurück.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vergangene Woche erklärt, die Streitkräfte verteidigten wichtige Frontabschnitte, darunter auch Kupjansk. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte vergangene Woche, seine Streitkräfte hätten an der gesamten Front den strategischen Vorteil. Der oberste ukrainische Befehlshaber, Oleksandr Syrskyj, schätzt die Länge der Frontlinie auf mehr als 1.200 Kilometer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
90
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
70
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
38
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Kommentare
26
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 