Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi vorerst beendet
Trilaterale Gespräche gingen am Samstag zu Ende

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi vorerst beendet

Samstag, 24. Januar 2026 | 14:49 Uhr
Trilaterale Gespräche gingen am Samstag zu Ende
APA/APA/UAE PRESIDENTIAL COURT/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der zweite Verhandlungstag bei den trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington über eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine ist am Samstag beendet worden. Die Delegationen seien in ihre Hotels zurückgekehrt, eine Fortsetzung sei nicht mehr geplant, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Bei den Verhandlungen geht es darum, einen Weg zur Beendigung des von Kremlchef Wladimir Putin im Februar 2022 befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu finden. Russland fordert von der Ukraine für ein Ende der Gewalt die Abtretung von Gebieten sowie den Verzicht auf die NATO und eine schlagkräftige Armee. Vor allem einen weiteren Rückzug aus den bisher nicht von russischen Militärs besetzten Gebieten hat die Ukraine abgelehnt. Die USA wollen als Vermittler beide Seiten zu Kompromissen bewegen.

Beide Kriegsparteien grundsätzlich mit Verlauf der Gespräche zufrieden

Nach aus Verhandlungskreisen durchdringenden Informationen sind beide Kriegsparteien grundsätzlich mit dem Verlauf der Gespräche zufrieden. Es gebe Resultate, doch diese würden von den Verantwortlichen daheim verkündet, zitierte Tass ein Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation. Die Ukraine habe die Verhandlungen ebenfalls als “positiv” und “konstruktiv” bewertet, schrieb der politische Beobachter von Axios, Barak Ravid, auf X. Demnach sollen die Gespräche bereits in der nächsten Woche fortgesetzt werden.

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
46
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
28
Horror-Busfahrt in Brixen
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Kommentare
26
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
26
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 