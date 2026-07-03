Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Die Trümmer eines bombardierten Hauses in Kiew

Ukraine: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Freitag, 03. Juli 2026 | 07:43 Uhr
Die Trümmer eines bombardierten Hauses in Kiew
APA/APA/AFP/TETIANA DZHAFAROVA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/Ukrinform

Nach dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Donnerstag ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Drei weitere Leichen seien geborgen worden, teilt der ukrainische Katastrophenschutz mit. Zudem wurden den Behörden zufolge mehr als 90 Menschen verletzt. In der Nacht auf Freitag sind nach Behördenangaben durch neue Angriffe zwei weitere Menschen getötet und acht verletzt worden.

Laut dem Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, suchen Rettungskräfte in den Trümmern weiter nach Vermissten, weshalb die Opferzahl noch steigen könnte. Russland hatte in den frühen Morgenstunden am Donnerstag Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen auf Kiew abgefeuert. Dabei wurden rund 130 Gebäude beschädigt. Es war der folgenschwerste Angriff auf die ukrainische Hauptstadt in diesem Jahr. In Kiew wurde für den Freitag ein Trauertag einberufen.

Weitere Opfer in Sumy durch Drohnenangriff

In der Grenzregion Sumy seien in der Nacht auf Freitag vier weitere Menschen gestorben und drei Personen verletzt worden, als russische Drohnen ein Privathaus trafen, teilt der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Hryhorow, am frühen Morgen auf Telegram mit. Unter den Toten befindet sich laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform auch ein Kleinkind.

In der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden bei einem Raketenangriff auf ein dicht bebautes Stadtgebiet sieben Menschen verletzt, wie der Leiter des städtischen Verteidigungsrates, Oleksandr Wilkul, erklärt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
51
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
45
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Kommentare
36
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Kommentare
30
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Kommentare
28
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 