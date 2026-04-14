Umfahrung Rabland kommt voran

Von: mk

Bozen – Wie aus einer aktuellen Landtagsanfrage des SVP-Fraktionsvorsitzenden Harald Stauder hervorgeht, wurden in den vergangenen Monaten zentrale Voraussetzungen geschaffen, um das lang erwartete Infrastrukturprojekt voranzubringen.

Bereits Ende Januar hat die Landesregierung das Verfahren zur Änderung des Bauleitplans eingeleitet. Damit wurde der rechtliche Rahmen für die Eintragung der Trasse geschaffen. Parallel dazu wird auch der Landschaftsplan der Gemeinde Partschins angepasst. Anfang März genehmigte die Landesregierung die technischen Eigenschaften sowie die geschätzten Gesamtkosten des Projekts in Höhe von rund 75 Millionen Euro.

Die Umfahrung ist aus verkehrstechnischer Sicht von großer Bedeutung. Derzeit führt die Vinschger Staatsstraße direkt durch das Ortszentrum von Rabland, wodurch es stark belastet wird. Täglich fahren durchschnittlich rund 17.000 Fahrzeuge durch, die Spitzenwerte sind deutlich höher. Ziel des Projekts ist es, den Durchzugsverkehr aus dem Dorf herauszuleiten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lebensqualität der Bevölkerung spürbar zu verbessern.

Für das laufende Jahr sind die nächsten konkreten Schritte vorgesehen, und das Verfahren zur Bauleitplanänderung soll abgeschlossen werden. Nach der Vergabe der Planungsleistungen kann anschließend die detaillierte Projektplanung beginnen.

„Die Umfahrung von Rabland ist seit Jahren ein zentrales Anliegen der Bevölkerung vor Ort. Es ist gut, dass nun Schritt für Schritt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Entscheidend ist jetzt, dass die Planung konsequent vorangetrieben wird und sich das Projekt nicht weiter verzögert“, so Harald Stauder.