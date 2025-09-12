Aktuelle Seite: Home > Politik > Umstrittene Entscheidung über EU-Klimaziel wird verschoben
Das EU-Klimaziel 2040 wird noch nicht beschlossen

Umstrittene Entscheidung über EU-Klimaziel wird verschoben

Freitag, 12. September 2025 | 16:19 Uhr
Das EU-Klimaziel 2040 wird noch nicht beschlossen
APA/APA/dpa/Robert Michael
Schriftgröße

Von: apa

Die EU-Botschafter haben am Freitag in Brüssel die auch von Österreich geforderte Verschiebung der Entscheidung über das EU-Klimaziel 2040 beschlossen. Das Thema wird nun nicht wie ursprünglich geplant beim nächsten Treffen der Umweltministerinnen und -minister am 18. September entschieden, sondern erst beim EU-Gipfel im Oktober diskutiert. Die Verschiebung wurde im Vorfeld von den Grünen, Umweltorganisationen und NGOs scharf als “Verzögerung” kritisiert.

Da beim EU-Gipfel das Einstimmigkeitsprinzip herrscht, könnte schon ein Land die EU-Klimaziele aufhalten, wurde im Vorfeld befürchtet. Die Staats- und Regierungschefs- und -chefinnen können das Ziel auch nicht final beschließen: Sie können nur Leitlinien vorgeben. Der finale Beschluss würde dann beim nächsten Ratstreffen der Umweltministerinnen- und -minister nach dem Gipfel fallen. Österreich hatte die Verschiebung gemeinsam mit Frankreich, Deutschland und weiteren EU-Staaten gefordert.

Klimaziel für 2035 dann zentrales Thema der COP30

Aus dem Bundeskanzleramt wurde dies gegenüber der APA damit begründet, dass es sich “nicht nur um eine isolierte klima- oder umweltpolitische Entscheidung” handle. Die innerösterreichische Positionsfindung sei noch nicht abgeschlossen, wurde im Kanzleramt betont – wobei sich SPÖ und NEOS bereits positioniert hatten und auf eine Reduktion der Emissionen von mindestens 90 Prozent pochen. Die österreichische Regierung hat sich in ihrem Programm zur Klimaneutralität 2040 verpflichtet.

Die EU-Kommission möchte die Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union laut ihrem Anfang Juli vorgelegten Vorschlag bis zum Jahr 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Zudem wurde mehr Flexibilität versprochen. Bereits festgelegt sind die Ziele für davor und danach: Bis 2030 möchte die EU die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren, bis 2050 klimaneutral werden. Die nächste Deadline ist der 24. September: Bis dahin muss die EU nach dem Pariser Klimaabkommen ihr neues Klimaziel für 2035 bei den Vereinten Nationen einreichen. Dieses ist auch das große Thema beim kommenden UNO-Klimagipfel COP30 im November in Brasilien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
77
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
59
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Kommentare
46
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
45
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Kommentare
37
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 