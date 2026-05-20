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Magyar absolviert Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker

Ungarns neuer Regierungschef Magyar in Österreich

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 21:31 Uhr
Magyar absolviert Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker
APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
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Von: apa

Ungarns neuer Premier Péter Magyar kommt am Donnerstag nach Wien, wo er seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) absolviert. Stocker empfängt seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orbán erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Magyar reist direkt aus Polen an, wohin ihn seine erste Auslandsreise geführt hat. Dort traf er unter anderen Regierungschef Donald Tusk und Staatspräsident Karol Nawrocki. Magyar wird von sechs Ministern seiner Regierung begleitet, darunter der Vizeministerpräsidentin und Außenministerin Anita Orbán, die in Wien auch ihre Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) treffen soll. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) an den Gesprächen teil.

Auf der Tagesordnung stehen etwa die Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus werden Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten besprechen. Laut Medienberichten ist zudem ein Arbeitsmittagessen mit österreichischen Wirtschaftsvertretern geplant. Eine “Europa-Rede” auf dem Europa-Forum Wachau im Stift Göttweig am frühen Abend wurde hingegen kurzfristig abgesagt, da Magyar bereits am Nachmittag wieder nach Budapest zurückfährt.

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