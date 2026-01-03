Aktuelle Seite: Home > Politik > UNO-Chef fordert von Israel Aufhebung von Arbeitsverbot
Guterres kritisiert Lizenzentzug für 37 Hilfsorganisationen

UNO-Chef fordert von Israel Aufhebung von Arbeitsverbot

Samstag, 03. Januar 2026 | 05:22 Uhr
Guterres kritisiert Lizenzentzug für 37 Hilfsorganisationen
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

UNO-Generalsekretär António Guterres fordert von Israel, den Lizenzentzug für Dutzende Hilfsorganisationen rückgängig zu machen. Israels Maßnahme werde die humanitäre Krise der Palästinenser weiter verschärfen, warnte Guterres nach Angaben seines Sprechers Stéphane Dujarric am Freitag. Betroffen von Israels Maßnahme sind 37 Organisationen, unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Oxfam. Sie lehnen die seit 1. Jänner von Israel geforderte Registrierung als gesetzeswidrig ab.

Die Organisationen müssen ihre Aktivitäten nun bis März endgültig einstellen. “Wir fordern die israelische Regierung auf, die Verfahren zur Aberkennung der Registrierung unverzüglich einzustellen und die Maßnahmen aufzuheben, die humanitäre Hilfe behindern”, heißt es in einer von Oxfam verbreiteten gemeinsamen Erklärung von 53 internationalen Nichtregierungsorganisationen. “Wir appellieren an die Geberländer, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um die Aussetzung und Rücknahme dieser Maßnahmen zu erreichen”, heißt es darin.

Ärzte ohne Grenzen: Israel verstößt gegen Völkerrecht

Israels Maßnahme betrifft auch Tätigkeiten im vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas weitgehend zerstörten Gazastreifen. Die Drohung der israelischen Regierung, den Organisationen die Registrierung zu verweigern, sei “ein zynischer und kalkulierter Versuch, die Organisationen daran zu hindern, im Gazastreifen und im Westjordanland Hilfe zu leisten. Damit verstößt Israel gegen seine Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht”, heißt es in einer Erklärung von Ärzte ohne Grenzen.

Das israelische Außenministerium hatte zuvor erklärt, die Registrierung diene dazu, “die Beteiligung terroristischer Elemente zu verhindern und die Integrität der humanitären Arbeit zu schützen”. Kritiker sehen in den Regierungsauflagen dagegen unklare Bestimmungen, die willkürliche Entscheidungen ermöglichen.

Internationale Organisationen sollen demnach auch vertrauliche Informationen über palästinensische Mitarbeiter offenlegen und auf Verlangen Mitarbeiter entlassen, ohne dass dafür Gründe genannt werden. Die Beteiligung einer Konfliktpartei an der Personalüberprüfung wird als Verstoß gegen humanitäre Grundsätze wie Neutralität und Unabhängigkeit bewertet. Angebote zur Überprüfung durch neutrale Stellen seien bisher abgelehnt worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
61
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
52
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
48
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
46
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 