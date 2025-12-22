UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

Von: APA/AFP

Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Die USA erhöhten in den vergangenen Wochen militärisch und wirtschaftlich den Druck auf Venezuela. US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen.

Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung und zuletzt zwei Öltanker unter ihre Kontrolle. Maduro vermutet hinter dem US-Vorgehen Pläne zu seinem Sturz.