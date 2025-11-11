Aktuelle Seite: Home > Politik > Unterberger: „Sexualerziehung darf kein Tabu sein“
Rückschritt durch Elternpflicht

Unterberger: „Sexualerziehung darf kein Tabu sein“

Dienstag, 11. November 2025 | 13:10 Uhr
Julia Unterberger
Landesmuseen Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Rom – „Es ist positiv, dass die Regierungsmehrheit einen Rückzieher gemacht und die Bildungsprojekte zur sexuellen und emotionalen Erziehung auch an den Mittelschulen wieder eingeführt hat. In dieser besonders sensiblen Phase, in der sich Identität und Beziehungen von Mädchen und Jungen entwickeln ist eine Unterstützung durch Erwachsene besonders wichtig. Dennoch wird für die Teilnahme an diesem Unterricht weiterhin die Zustimmung der Eltern erforderlich sein, was den erzieherischen Zweck dieser Projekte erheblich schwächt“, so die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

„Diese Kurse sollen auf kultureller Ebene auch einen Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen leisten Sie sollen Mädchen und Jungen helfen, gesunde Beziehungen aufzubauen, fern von toxischen Dynamiken, die in vielen Fällen in Gewalt münden.

Mit der Einwilligungspflicht der Eltern riskiert man jedoch, genau die auszuschließen und zu benachteiligen, die die Unterstützung der Schule am dringendsten bräuchten: Jugendliche aus Familien, in denen kein Raum für Gespräche über solche Themen besteht, oder aus sozialen Umfeldern, in denen verzerrte Rollenbilder, mit der Frau als Besitz und ihrer Unterordnung unter den Mann, noch immer als normal gelten.

Die Rechtsparteien betrachten die Sexualerziehung weiterhin mit Misstrauen, als wäre das Sprechen über Sexualität sündhaft und müsse kontrolliert werden. Dabei übersieht sie, dass viele Jugendliche ihre ersten Erfahrungen mit Sexualität über Pornografie im Internet machen.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Jugendliche und Familien nicht allein zu lassen, angesichts der vielen Modelle, die über Smartphones in ihr Leben treten. Deshalb ist die Schule wichtig. Sie sollte nicht auf Verbote setzen, sondern auf das Vertrauen in die Lehrkräfte.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
138
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
134
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 