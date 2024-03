Unterberger und Spagnolli treffen neuen Quästor

Bozen – Heute Mittag haben die Präsidentin und der Vizepräsident der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger und Luigi Spagnolli, dem neuen Quästor von Bozen, Paolo Sartori, ihre Aufwertung gemacht.“

„Wir haben über unsere Arbeit im Parlament berichtet und über unsere wiederholten Aufforderungen an den Innen- und den Justizminister, bezüglich der zunehmenden Kriminalität und Gewalt in der Provinz Bozen tätig zu werden“, erklären Unterberger und Spagnolli in einer Aussendung.

Auch habe man dem Quästor die Wertschätzung für die zahlreichen Maßnahmen und Polizeieinsätze seit den ersten Tagen seines Amtsantritts zum Ausdruck gebracht. Diese hätten auch in der Bevölkerung viel Zustimmung erfahren.

„Deshalb hoffen wir, dass der beschrittene Weg unbeirrt fortgesetzt wird“, so Unterberger und Spagnolli.