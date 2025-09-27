Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Militär erwägt Angriffe auf Drogenhändler in Venezuela
Bisher wurden nur Schiffe im Karibischen Meer angegriffen

US-Militär erwägt Angriffe auf Drogenhändler in Venezuela

Samstag, 27. September 2025 | 00:41 Uhr
Bisher wurden nur Schiffe im Karibischen Meer angegriffen
APA/APA/US President Donald Trump's TRUTH Social account/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Das US-Militär bereitet einem Medienbericht zufolge Optionen für mögliche Angriffe auf Drogenhändler in Venezuela vor. Dies berichtete der US-Fernsehsender NBC News am Freitag unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mögliche Angriffe innerhalb der Grenzen Venezuelas könnten demnach in wenigen Wochen beginnen. US-Präsident Donald Trump habe jedoch noch keine Militäraktion genehmigt.

Die USA und Venezuela verhandelten zu dem Thema über Vermittler aus dem Nahen Osten miteinander, hieß es in dem Bericht weiter. Vor einer Woche hatte das US-Militär nach Angaben Trumps ein Schiff angegriffen, das südlich der Vereinigten Staaten unterwegs und angeblich mit Drogen beladen war. Bei dem Angriff seien drei Menschen getötet worden, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social und bezeichnete die Toten als “Drogenterroristen”. Ähnliche Angriffe auf solche Schiffe, die ebenfalls mutmaßlich aus Venezuela abfuhren, hatte es schon zuvor und auch bereits in Trumps erster Amtszeit gegeben.

Die Angriffe haben den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela unter dem linken Staatschef Nicolas Maduro weiter verschärft. Die Regierung in Washington begründet die Einsätze damit, dass so Rauschgift auf dem Weg in die USA abgefangen werde. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob die Angriffe rechtlich zulässig sind.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
83
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
81
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
57
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
55
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
47
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 