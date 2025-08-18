Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft
US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins

US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft

Montag, 18. August 2025 | 22:33 Uhr
US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAMEE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern. Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf der Online-Plattform X mit. Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.

Das US-Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm “Rural Energy for America” bisher mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
86
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
77
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
55
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
43
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Aktuelle Seite: Home > Chronik > US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft
US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins

US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft

Uhr
US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAMEE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern. Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf der Online-Plattform X mit. Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.

Das US-Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm “Rural Energy for America” bisher mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
86
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
77
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
55
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
43
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 