US-Sondergesandter soll sich mit Hamas-Verhandler treffen

Von: APA/Reuters/AFP

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll sich bald mit dem Chefunterhändler der radikal-islamischen Hamas, Khalil al-Haya, treffen. Das berichtet die Zeitung “New York Times” unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen. Die Umsetzung des von den USA durchgesetzten Plans zur Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen stockt. Vor diesem Hintergrund riefen die USA und mehrere Verbündete den UNO-Sicherheitsrat auf, sich mit einer Resolution hinter Trumps Plan zu stellen.

“Die Vereinigten Staaten, Katar, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Königreich Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Jordanien und die Türkei bekunden gemeinsam ihre Unterstützung für die derzeit in Betracht gezogene Resolution des Sicherheitsrats”, erklärten die Länder am Freitag. Nötig sei eine “schnelle Verabschiedung”, hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter.

Russland mit eigenem Entwurf für Sicherheitsratsresolution

Allerdings legte die Vetomacht Russland einen eigenen Entwurf vor. In dem Papier ist weder von der Schaffung eines “Friedensrats” unter Vorsitz Trumps noch von der sofortigen Stationierung einer von den USA koordinierten internationalen Stabilisierungstruppe die Rede. Zwar wird die “Initiative, die zur Waffenruhe geführt hat” gelobt, der US-Präsident aber nicht erwähnt.

In dem russischen Entwurf, der den Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats zugeleitet wurde, wird UN-Generalsekretär António Guterres aufgefordert, “Optionen zur Umsetzung der Bestimmungen” des Friedensplans zu identifizieren und “rasch” einen Bericht vorzulegen, der “Optionen für den Einsatz einer internationalen Stabilisierungstruppe” im Gazastreifen enthält.

USA sehen Waffenruhe als “zerbrechlich” an

Die USA hatten am Donnerstag vor den Risiken gewarnt, falls ihr Resolutionsentwurf nicht angenommen werde. “Die Versuche, Zwietracht zu säen, während aktiv an einer Einigung über diese Resolution gearbeitet wird, haben schwerwiegende, greifbare und völlig vermeidbare Konsequenzen für die Palästinenser im Gazastreifen”, erklärte ein Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas sei “zerbrechlich”.

Eine von den USA koordinierte Internationale Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen ist Teil von Trumps Plan zur Verwaltung des Palästinensergebiets nach dem Ende des Gaza-Kriegs. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen haben mehrere Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der internationalen Truppe bekundet. Diese bestehen jedoch auf einem Mandat des UNO-Sicherheitsrats, um Soldaten im Gazastreifen zu stationieren.

Die internationale Truppe ist in dem Abkommen vorgesehen, das im Oktober nach rund zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einer Waffenruhe geführt hatte. Sie soll mit Unterstützung von Ägypten und Jordanien palästinensische Polizisten im Gazastreifen ausbilden und unterstützen. Außerdem soll sie mit der Sicherung der Grenzgebiete beauftragt werden und Waffenschmuggel an die Hamas verhindern.