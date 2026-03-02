USA: Kuwaitische Luftabwehr schoss drei US-Kampfjets ab

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Das US-Zentralkommando Centcom hat am Montag den Abschuss von drei eigenen Kampfjets durch die kuwaitische Luftabwehr gemeldet. Die Maschinen vom Typ F-15E seien versehentlich ins Visier genommen worden. Alle sechs Besatzungsmitglieder der drei Kampfflugzeuge hätten sich retten können und seien in stabilem Zustand. Der Vorfall werde untersucht. Irans Armee erklärte, sie habe den Stützpunkt Ali al-Salem der US-Luftwaffe in Kuwait ins Visier genommen.

In der Hauptstadt Kuwait-Stadt war am Montagmorgen Luftalarm zu hören, wenig später stieg von der Botschaft der USA Rauch auf. Die diplomatische Vertretung bestätigte zunächst keinen Einschlag – rief jedoch dazu auf, dem Botschaftskomplex fernzubleiben. “Es gibt eine anhaltende Bedrohung durch Raketen und Drohnen über Kuwait. Kommen Sie nicht zur Botschaft”, teilte die US-Botschaft im Golfland mit. Landsleute wurden aufgerufen, zu Hause und wachsam zu bleiben wegen möglicher Angriffe im Land.

Kuwaitische Abwehrsysteme fingen Regierungsangaben zufolge am Montag erneut feindliche Drohnen ab. Es war der dritte Tag in Folge, an dem der Iran Vergeltungsangriffe gegen den Beschuss der USA und Israels verübte. Dabei wurden in der Raffinerie Mina Al-Ahmadi zwei Arbeiter durch herabfallende Trümmer leicht verletzt.

Auch aus anderen Teilen der Region wurden Zwischenfälle gemeldet: In Dubai und der katarischen Hauptstadt Doha waren am Montagmorgen laute Explosionen zu hören. Teheran hatte angekündigt, als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels US-Stützpunkte sowie zivile und kommerzielle Ziele in der Region ins Visier zu nehmen.

Videos verbreiten sich in sozialen Medien

Im Internet kursierten mehrere Videos, die die Abstürze in Kuwait zeigen sollen. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ein Kampfflugzeug kreiselnd und in Flammen abstürzt. Weitere Videos zeigen auch, wie Anrainer einen US-Piloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm am Boden, offenbar nach einer Notlandung des Piloten.

Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem entfernt ereignet. Es handle sich um ein Kampfflugzeug des Typs F-15 oder F/A-18. Allerdings hätten auch Kuwaits Streitkräfte solche Flugzeuge im Einsatz.

Das US-Militär hat in dem kleinen Staat am Persischen Golf rund 13.500 Soldaten stationiert. Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran stieg indes die Zahl getöteter US-Soldaten. Eine vierte Person sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) am Montag auf X mit. Am Sonntag hatte das Militär drei tote Soldaten und fünf weitere Schwerverletzte gezählt. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen. Dabei gerät unter anderem Kuwait, ein regionaler Nachbar des Irans, unter Beschuss.