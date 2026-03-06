Aktuelle Seite: Home > Politik > USA und Venezuela nehmen diplomatische Beziehung wieder auf
Übergangspräsidentin in Venezuela ist derzeit Delcy Rodriguez

USA und Venezuela nehmen diplomatische Beziehung wieder auf

Freitag, 06. März 2026 | 02:54 Uhr
Übergangspräsidentin in Venezuela ist derzeit Delcy Rodriguez
APA/APA/AFP/FEDERICO PARRA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Die Vereinigten Staaten und die Übergangsregierung in Venezuela haben sich darauf geeinigt, die diplomatischen und konsularischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit. Man konzentriere sich darauf, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.

“Dieser Schritt wird unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der Stabilität, zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und zur Förderung der politischen Versöhnung in Venezuela erleichtern”, erklärte das Außenministerium. “Unser Engagement konzentriert sich darauf, dem venezolanischen Volk dabei zu helfen, einen schrittweisen Prozess voranzutreiben, der die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung schafft.”

Regierung in Venezuela bestätigt Wiederaufnahme

Die Übergangsregierung in Caracas bestätigte die Wiederaufnahme der Beziehungen. Sie sprach von einer neuen Phase eines “konstruktiven Dialogs”, der auf gegenseitigem Respekt, souveräner Gleichheit der Staaten und Zusammenarbeit zwischen den Völkern beruhen solle.

Die USA hatten ihre Botschaft in Venezuela 2019 geschlossen und ihr Personal abgezogen, nachdem der damalige autoritäre Staatschef Nicolás Maduro die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abgebrochen hatte.

Nach Monaten erhöhter Spannungen nahmen die USA im Jänner den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fest, was eine Reihe von Veränderungen im Land auslöste, darunter die Vereidigung der Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez. Seitdem haben die beiden Länder ihre bilateralen Beziehungen schrittweise wieder aufgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
74
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
56
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
55
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
54
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 